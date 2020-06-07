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Конор Макгрегор вновь объявил о завершении карьеры
07.06.2020 16:18 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTУходит. Но действительно ли на этот раз? Харизматичный боец UFC Конор Макгрегор в третий раз за последние четыре года объявил, что прощается с большим спортом. "Привет, ребята, я решил уйти из боя. Спасибо всем за удивительные воспоминания! Это было замечательное приключение!", - написал Макгрегор в своем Twitter.
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Уходит. Но действительно ли на этот раз? Харизматичный боец UFC Конор Макгрегор в третий раз за последние четыре года объявил, что прощается с большим спортом....
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