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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Конор Макгрегор вновь объявил о завершении карьеры Уходит. Но действительно ли на этот раз? Харизматичный боец UFC Конор Макгрегор в третий раз за последние четыре года объявил, что прощается с большим спортом....

Уходит. Но действительно ли на этот раз? Харизматичный боец UFC Конор Макгрегор в третий раз за последние четыре года объявил, что прощается с большим спортом. "Привет, ребята, я решил уйти из боя. Спасибо всем за удивительные воспоминания! Это было замечательное приключение!", - написал Макгрегор в своем Twitter.