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Конор Макгрегор вновь объявил о завершении карьеры

07.06.2020 16:18 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Уходит. Но действительно ли на этот раз? Харизматичный боец UFC Конор Макгрегор в третий раз за последние четыре года объявил, что прощается с большим спортом. "Привет, ребята, я решил уйти из боя. Спасибо всем за удивительные воспоминания! Это было замечательное приключение!", - написал Макгрегор в своем Twitter.

 
 
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Уходит. Но действительно ли на этот раз? Харизматичный боец UFC Конор Макгрегор в третий раз за последние четыре года объявил, что прощается с большим спортом....
 
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