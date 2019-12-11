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Между РФ и Германией разгорается дипломатический скандал

12.12.2019 14:22 — Новости Мира | БДГ  
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Источник материала: БДГ

МИД России объявил персонами нон-грата двух работающих в РФ немецких дипломатов. Они должны будут покинуть страну с течение недели. Ранее такой же шаг предприняла немецкая сторона. Причиной очередного конфликта России с Западом стало убийство бывшего чеченского полевого командира в центре Берлина.

В августе в Берлине был расстрелян Зелимхан Хангошвили, бывший чеченский полевой командир, гражданин Грузии. Вскоре стало известно, что в убийстве подозревается гражданин России Вадим Соколов (под паспортом с таким именем он въехал в ЕС). Портал, занимающийся расследования дел такого рода  «The Insider» позднее сообщил, что Соколов в действительности -  54-летний Вадим Красиков

4 декабря ФРГ выслала двух сотрудников посольства РФ, так как Германия подозревает в причастности к преступлению российское и чеченское государства. Официальной же причиной назывался отказ дипломатов содействовать в расследовании заказного убийства. При этом Der Spiegel сообщал, что оба российских дипломата из посольства в Берлине на самом деле являются сотрудниками российских спецслужб. Их объявили персонами нон грата.

12 декабря стало известно, что МИД РФ принял решение выслать двух сотрудников немецкого посольства. Об этом МИД России уведомил посла Германии в РФ Гезе фон Гайра.

Двумя днями ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона неоднократно требовала выдачи  Зелимхана Хангошвили, которого в РФ обвиняют в терроризме, он таже открестился от причастности российской власти к убийству, заявив, что в преступной среде постоянно происхоядт такие происшествия. Однако официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт 11 декабря слова Путина опроверг, заявив, что никаких данных о запросах со стороны России экстрадировать Хангошвили, нет.

 
 
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МИД России объявил персонами нон-грата двух работающих в РФ немецких дипломатов. Они должны будут покинуть страну с течение недели. Ранее такой же шаг предприняла...
 
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