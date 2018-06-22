За год законом об эвтаназии в Калифорнии воспользовались почти 400 человек

В департаменте здравоохранения штата Калифорния рассказали, что за 2017 год 374 человека добровольно ушли из жизни, воспользовавшись законом об эвтаназии, сообщает в пятницу информагентство Associated Press.

Смертельные лекарства, по сведениям чиновников, получили 577 человек, однако каждый третий не стал принимать их.

90% из тех, кто решился на эвтаназию, были старше 60 лет, а средний возраст умерших составил 74 года.

Закон, принятый в октябре 2015 года, дает право на получение смертельного лекарства неизлечимо больным людям в том случае, если, по прогнозу врачей, им остается жить не более шести месяцев и при этом они находятся в здравом уме. Пациенты могут принять лекарство самостоятельно.

Чиновники отмечают тенденцию к росту случаев эвтаназии: за первые полгода действия закона, вступившего в силу в июне 2016 года, им воспользовались лишь 111 человек.

В мае действие закона была приостановлено решением Высшего суд округа Риверсайд - он признал его противоречащим Конституции. Однако на минувшей неделе Апелляционный суд штата отменил это решение, дав противникам закона возможность подать апелляцию до 2 июля.

Калифорния входит в число пяти штатов США, где узаконена эвтаназия. Аналогичные законы действуют в Вашингтоне, Орегоне, Монтане и Вермонте.