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«Беларусь помнит». В Национальном архиве открылась выставка уникальных экспонатов времён ВОВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Более 100 уникальных экспонатов военного времени 29 апреля презентовали в Национальном архиве Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Каждый из них найден в ходе поисковых работ. Это гранаты, котелки, ракетницы, документы. Но самой необычной находкой археологи считают флягу с водой 1941 года. Ее обнаружили на месте гибели бойцов рабоче-крестьянской Красной армии в Могилевской области.
Маргарита Старостенко, начальник отдела Национального архива Беларуси:
Александр Лугин, ведущий специалист Управления Вооруженных Сил Беларуси:
Поиском артефактов в нашей стране занимается 52-й отдельный специализированный батальон. Он помогает ученым изучать неизведанные страницы истории и открывает героические факты солдат Великой Отечественной войны их потомкам. Познакомиться с уникальной экспозицией можно до конца мая.
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Новости Беларуси. Более 100 уникальных экспонатов военного времени 29 апреля презентовали в Национальном архиве Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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