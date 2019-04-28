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«Беларусь помнит». В Национальном архиве открылась выставка уникальных экспонатов времён ВОВ

29.04.2019 22:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Более 100 уникальных экспонатов военного времени 29 апреля презентовали в Национальном архиве Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Беларусь помнит». В Национальном архиве открылась выставка уникальных экспонатов времён ВОВ

Каждый из них найден в ходе поисковых работ. Это гранаты, котелки, ракетницы, документы. Но самой необычной находкой археологи считают флягу с водой 1941 года. Ее обнаружили на месте гибели бойцов рабоче-крестьянской Красной армии в Могилевской области.

«Беларусь помнит». В Национальном архиве открылась выставка уникальных экспонатов времён ВОВ

Маргарита Старостенко, начальник отдела Национального архива Беларуси:
Если сохранились медальоны, если сохранились какие-то документы партийные, то можно восстановить по ним и имена всех погибших.

«Беларусь помнит». В Национальном архиве открылась выставка уникальных экспонатов времён ВОВ

Александр Лугин, ведущий специалист Управления Вооруженных Сил Беларуси:
Выставка, конечно, является очень ценной в связи с тем, что мы, допустим, как поисковики часто обращаемся в архив за подтверждением своих находок, когда восстанавливаем сведения о партизанах.

«Беларусь помнит». В Национальном архиве открылась выставка уникальных экспонатов времён ВОВ

Поиском артефактов в нашей стране занимается 52-й отдельный специализированный батальон. Он помогает ученым изучать неизведанные страницы истории и открывает героические факты солдат Великой Отечественной войны их потомкам. Познакомиться с уникальной экспозицией можно до конца мая.

«Беларусь помнит». В Национальном архиве открылась выставка уникальных экспонатов времён ВОВ
 
Теги: знакомства
 
 
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Новости Беларуси. Более 100 уникальных экспонатов военного времени 29 апреля презентовали в Национальном архиве Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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