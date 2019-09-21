ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Главный "смертник" кинематографа Шон Бин отказывается от ролей, где надо умирать

22.09.2019 09:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Актер Шон Бин заявил, что устал быть спойлером и отказывается от ролей, где его герою придется умереть. Об этом пишет The Sun.



Его персонажей расстреливали, им отрубали головы, их закапывали, рвали на куски, они тонули, падали с высоты и были обезглавлены.

Наиболее известные смерти персонажей актера — это Боромир во Властелине колец. Тогда в актера стреляли настоящими стрелами, которые попадали в специальную защиту под костюмом, Алек Тревельян в фильме про Агента 007 – там героя Бина сбросили с огромной высоты и, конечно, Нед Старк из Игры Престолов. Его обезглавили по ложному обвинению.

А всего, как подсчитали журналисты, актер "погибал" 20 раз. Теперь Шон решил сменить свой имидж и перестать играть персонажей, которые должны умереть.


"Я отказался, потому что все знают, что мой персонаж умрёт — в этом весь я. Я сыграл много ролей, и они были великолепны, но они не приносили мне особого удовлетворения — я всегда умирал", — заявил актер.  

Как следствие, актеру уже предложили роль в мини-сериале о Второй мировой войне, в котором его персонаж (спойлер) останется жив.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Актер Шон Бин заявил, что устал быть спойлером и отказывается от ролей, где его герою придется умереть. Об этом пишет The Sun.
 
Новости дня
Новости разные
 
Год со дня смерти Капского из БАТЭ: ни памятника, ни улицы, ни имени стадиона в его честь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика