







Его персонажей расстреливали, им отрубали головы, их закапывали, рвали на куски, они тонули, падали с высоты и были обезглавлены.





Наиболее известные смерти персонажей актера — это Боромир во Властелине колец. Тогда в актера стреляли настоящими стрелами, которые попадали в специальную защиту под костюмом, Алек Тревельян в фильме про Агента 007 – там героя Бина сбросили с огромной высоты и, конечно, Нед Старк из Игры Престолов. Его обезглавили по ложному обвинению.





А всего, как подсчитали журналисты, актер "погибал" 20 раз. Теперь Шон решил сменить свой имидж и перестать играть персонажей, которые должны умереть.









"Я отказался, потому что все знают, что мой персонаж умрёт — в этом весь я. Я сыграл много ролей, и они были великолепны, но они не приносили мне особого удовлетворения — я всегда умирал", — заявил актер.





Как следствие, актеру уже предложили роль в мини-сериале о Второй мировой войне, в котором его персонаж (спойлер) останется жив.