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Главный "смертник" кинематографа Шон Бин отказывается от ролей, где надо умирать
Источник материала: Партизан
Актер Шон Бин заявил, что устал быть спойлером и отказывается от ролей, где его герою придется умереть. Об этом пишет The Sun.
Его персонажей расстреливали, им отрубали головы, их закапывали, рвали на куски, они тонули, падали с высоты и были обезглавлены.
Наиболее известные смерти персонажей актера — это Боромир во Властелине колец. Тогда в актера стреляли настоящими стрелами, которые попадали в специальную защиту под костюмом, Алек Тревельян в фильме про Агента 007 – там героя Бина сбросили с огромной высоты и, конечно, Нед Старк из Игры Престолов. Его обезглавили по ложному обвинению.
А всего, как подсчитали журналисты, актер "погибал" 20 раз. Теперь Шон решил сменить свой имидж и перестать играть персонажей, которые должны умереть.
"Я отказался, потому что все знают, что мой персонаж умрёт — в этом весь я. Я сыграл много ролей, и они были великолепны, но они не приносили мне особого удовлетворения — я всегда умирал", — заявил актер.
Как следствие, актеру уже предложили роль в мини-сериале о Второй мировой войне, в котором его персонаж (спойлер) останется жив.
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Актер Шон Бин заявил, что устал быть спойлером и отказывается от ролей, где его герою придется умереть. Об этом пишет The Sun.
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