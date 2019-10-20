 Как прошёл «Осенний бал» для юных спасателей-пожарных

Источник материала: Слуцк Город

В рамках третьего этапа акции «Молодежь за безопасность» в ГУО «Средняя школа №8 г. Слуцка» работники Слуцкого РОЧС провели «Осенний бал» для юных спасателей-пожарных, приуроченный ко дню образования Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных. В актовом зале школы активисты БМООСП показывали свои творческие способности: пели тематические песни и танцевали.





«На сегодняшний день молодежная организация с помощью МЧС набирает авторитет среди ребят, становиться интересной и полезной для детей. То, в каком направлении мы будем развиваться, целиком зависит только от вас», - сказал первое слово работник Слуцкого РОЧС, обращаясь к школьникам.

Мероприятие началось с торжественного вручения первых удостоверений ребятам, которые изъявили желании вступить в Белорусскую молодёжную общественную организацию спасателей – пожарных. Кроме того грамотами наградили ребят, которые активно участвовали в жизни объединения БМООСП.

Далее прошла праздничная программа, где участники выступили с тематическими песнями и танцами.

























В целом «Осенний бал» прошел интересно, участники и зрители получили хорошее настроение, заряд бодрости и массу положительных эмоций.

Слуцкий РОЧС

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