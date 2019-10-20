ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как прошёл «Осенний бал» для юных спасателей-пожарных

21.10.2019 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

В рамках третьего этапа акции «Молодежь за безопасность» в ГУО «Средняя школа №8 г. Слуцка»  работники Слуцкого РОЧС провели «Осенний бал» для юных спасателей-пожарных, приуроченный ко дню образования Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных. В актовом зале школы активисты БМООСП показывали свои творческие способности: пели тематические песни и танцевали.

 Как прошёл «Осенний бал» для юных спасателей-пожарных

«На сегодняшний день молодежная организация с помощью МЧС набирает авторитет среди ребят, становиться интересной и полезной для детей. То, в каком направлении мы будем развиваться, целиком зависит только от вас», - сказал первое слово работник Слуцкого РОЧС, обращаясь к школьникам.

Мероприятие началось с торжественного вручения первых удостоверений ребятам, которые изъявили желании вступить в Белорусскую молодёжную общественную организацию спасателей – пожарных. Кроме того грамотами наградили ребят, которые активно участвовали в жизни объединения БМООСП.

Далее прошла праздничная программа, где участники выступили с тематическими песнями и танцами. 

Как прошёл «Осенний бал» для юных спасателей-пожарных

Как прошёл «Осенний бал» для юных спасателей-пожарных

Как прошёл «Осенний бал» для юных спасателей-пожарных

Как прошёл «Осенний бал» для юных спасателей-пожарных

Как прошёл «Осенний бал» для юных спасателей-пожарных

Как прошёл «Осенний бал» для юных спасателей-пожарных

В целом «Осенний бал» прошел интересно, участники и зрители получили хорошее настроение, заряд бодрости и массу положительных эмоций.

Слуцкий РОЧС
SlutskGorod

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках третьего этапа акции «Молодежь за безопасность» в ГУО «Средняя школа №8 г. Слуцка»  работники Слуцкого РОЧС провели «Осенний бал» для юных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Четырехлетняя девочка из Зельвенского района, которую избил отец, умерла в больнице
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
21.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Герой працы
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика