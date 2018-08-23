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Чечерянка вернулась к родным истокам

24.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк  
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Не секрет, что село вымирает, деревни пустеют, сельский житель ищет легкой жизни в городской суете, оставляя на малой родине и дом, и сад, и следы босоногого детства.
Чечерянка вернулась к родным истокам
Однако не все бегут от крестьянского быта. Есть и такие, что предпочитают альтернативу мегаполису. Уже несколько зим подряд греется не у металлических радиаторов отопления, а у горячей кирпичной печки Анна Степановна Гулевич. Женщина родилась в Гацком, затем семья переехала в украинский город Донецк, а в 1960-х вернулась на родину матери – в Турищевичи. После школы, будучи девчонкой, Анна поступила в один из столичных технологических ВУЗов и 36 лет работала на фабрике «Гомельобои», даже выйдя на заслуженный отдых. Но по прошествии долгих лет корни потянули домой, к порогу отцовской хаты, в край, где прошли ее самые счастливые беззаботные годы. Под сенью отчей обители не то что живется, но и спится, и дышится легко и вольно. Как настоящая домостроительница, с 2011 года Анна Степановна с желанием и по-хозяйски ведет садоводство и огородничество. На ее участке родят и клубника, и яблоки, и вкуснейший разваристый картофель на 14 сотках. А в сезон созревания огурцов и томатов у женщины больше всего суеты: собрать урожай без потерь, спасти от фитофторы, закатать, засолить, наварить, а излишки – на реализацию. Сельхозпродукцию из частных рук, свежие помидорчики прямо с открытого грунта люди покупают с удовольствием, чтобы угостить домашними овощами своих домочадцев.
– Не жалеете, что оставили город? – интересуюсь у собеседницы.
– Что Вы, здесь же благодать, райское место, – улыбается сельчанка. – Это ж моя малая родина, я знаю тут каждый уголок, каждый кустик. В квартире пенсионеру что делать? А на земле работы хватает. Весной – сажаю грядки и развожу цветы, летом – на прополке, осенью – собираю урожай. В октябре начинаю ремонт построек, заборов, сараев. А уж зимой можно и отдохнуть с книгой или спокойно почитать районную газету. На улице холод, мороз, а мне на деревенской печке тепло и спокойно…
Побеседовав с этой симпатичной добродушной хозяйкой, я купила у нее по сходной цене с десяток томатов «Черный принц» – уж выглядели они соблазнительно аппетитно. Анна Степановна раскрыла секрет, что этот сорт сохранился еще от матери. Таких мясистых красавцев, уверяет она, мало где сыщешь.

 
 
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