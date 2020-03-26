Появился браслет, отучающий от привычки трогать лицо

Источник материала: ОНТ

Стартап из Сиэтла представил умный браслет Immutouch. Как только человек подносит руку к глазам, носу и рту, устройство начинает вибрировать. Об этом сообщает Gadgets & Wearables .

Устройство выглядит как обычный браслет с небольшим металлическим блоком. Он разработан специально для тех людей, которые хотят избавиться от вредной и опасной в условиях пандемии коронавируса привычки постоянно касаться лица. Браслет служит для выработки простого условного рефлекса через повторение. Это позволит со временем отучить пользователя касаться лица без надобности.

Гаджет оснащен гравиметром, который определяет положение руки в режиме реального времени. Перед использованием устройство нужно откалибровать, поочередно касаясь зон у рта, носа и глаз. Таким образом алгоритм запомнит индивидуальное расположение зон лица.

Большинство из нас касается лица обеими руками, и одного браслета пользователю может оказаться недостаточно. Для такого случая предусмотрена возможность подключения к смартфону сразу двух устройств.

Ношение браслета предусматривает установку приложения на телефон. В нем отображается, сколько раз за день пользователь касался лица. На графике можно будет отследить прогресс избавления от «вредной» привычки.

К слову, устройство оказалось очень востребованным. Его стоимость – 49,99 долларов. При онлайн-заказе покупку придется ждать пару недель.

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