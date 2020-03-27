Чем заняться в эти выходные? Вот наш гид, и не ломайте голову

Источник материала: Tut.by

Офлайн-мероприятий в эти выходные, что логично, мизерно мало, но мы не устаем искать самые классные из них, если уж вы решительно собрались выйти в свет (чего делать без особой надобности мы не советуем). В подборку мы также добавили многое из того, чем можно заняться онлайн дома. Главное — не скучайте и берегите себя. Так что же делать 27−29 марта в столице?

Посмотреть онлайн-концерт с крутыми белорусами



Группа Akute. Фото предоставлено менеджментом группы

Кажется, мы придумали, как вы можете провести вечер этой субботы. Уже завтра, 28 марта, в галерее TUT.BY выступят классные белорусские музыканты, которых вы точно знаете. Послушать концерт можно будет прямо из дома: трансляция выступления будет доступна на нашем YouTube-канале с 20.00. И да, это совершенно бесплатно! На концерте выступит Palina (Полина Республика), минская инди-исполнительница и автор собственных песен. Также на импровизированную сцену выйдут минские электронщики Intelligency и Akute — белорусская группа из Могилева, которая определяет свой стиль как «диско-декаданс».

Когда: 28 марта, с 20.00

Где: YouTube-канал TUT.BY

Сколько: бесплатно

Попасть в какое-нибудь кафе из этого списка



Фото: instagram.com/myka.cafe

Последствия коронавируса ощутили на себе не только турфирмы, авиакомпании и организаторы массовых мероприятий. Кафе и ресторанам, кажется, тоже приходится несладко. Некоторые из столичных мест присоединились к начатому в России флешмобу #ресторанамбыть, под которым призывают гостей не скупать гречку в магазинах, а заглядывать на завтраки, обеды и ужины в места, которые для этого и созданы. AFISHA.TUT.BY собрала 20 таких фотографий. Выберитесь куда-нибудь из этих мест, там вас, кажется, ждут. Главное — не предлагайте составить вам компанию своим пожилым близким.



Фото: unsplash.com

Чем заняться дома в самоизоляции, если всего «вДудя» вы уже пересмотрели? Спокойно: на YouTube еще огромное количество каналов, о которых вы — ни сном ни духом. AFISHA.TUT.BY попросила коллег рассказать, на что реально стоит подписаться. Сотрудники редакции насоветовали много клевых каналов о путешествиях, кино, футболе, играх, оружии и, собственно, о журналистике. В подборке соседствуют как полезные каналы, так и шоу на «разгрузить» мозги. В целом получилось очень свежо — убедитесь сами.

Сходить в кино на трогательную премьеру



Кадр из фильма

Увы, всех громких премьер марта нас лишили , но кое-что из любопытного в киноафише столицы все-таки осталось. В этот четверг, например, в прокат вышел добрый семейный фильм «Мой друг мистер Персиваль» . По кадрам, на которых малыш обнимается с пеликаном, видно, что это бесконечно трогательное (и красивое) кино. Его возрастной рейтинг 6+, так что, если не боитесь выходить из дома, посмотреть его на большом экране можно даже всей семьей. По сюжету Майкл Кингли — успешный бизнесмен и счастливый отец семейства. Но однажды его настигают образы из детства, которое он провел на спрятанном от всего мира побережье океана. Он должен рассказать своей внучке необыкновенную историю мальчика по прозвищу Штормик и осиротевшего пеликана — мистера Персиваля. Историю опасных приключений и удивительной дружбы, которая повлияла на всю его жизнь. И, совсем к слову, кинотеатры сейчас стали как никогда безлюдным местом. В некоторых кинозалах даже в вечернее время ряды кресел пустуют.

Когда: все выходные

Где: кинотеатры сети Silver Screen cinemas, «АртКинотеатр» и Falcon Club Бутик Кино

Сколько: от 5,50 рубля Купить билет

Послушать вживую (или онлайн) этнопроект Патриции Свитиной



Фото: picuki.com/profile/sv_trisha

В столице пока что перенесли или отменили не все концерты. Воскресный вечер, например, можно провести в уютном клубе «Брюгге» на концерте белоруски Патриции Свитиной, где состоится презентация ее первого мини-альбома. Поздравить этнопроект придут звездные гости. Организаторы обещают, что для зрителей подготовят все условия для безопасного пребывания в клубе, даже раздадут маски (со своей стороны напомним, что их нужно надевать только в том случае, если вы болеете, здоровым они не помогают). А если захотите посмотреть выступление из дома, на YouTube-канале Патриции и в остальных ее соцсетях будет доступна онлайн-трансляция. Поддержать концерт можно через краудфандинг: собранные средства пойдут на проведение прямой трансляции. Для спонсоров Патриция подготовила крутые подарки.

Когда: 29 марта, 18.00

Где: клуб «Брюгге»

Сколько: от 15 рублей Купить билет

Провести выходные в онлайн-кинотеатре





Если вы пропустили эту новость, то российский онлайн-кинотеатр «Кинопоиск HD», а также сервис «Яндекс.Музыка» стали бесплатными для жителей Беларуси. Стать обладателем единой подписки на все сервисы «Яндекса», которая в обычное время стоит 5,49 рубля в месяц, можно бесплатно по промокоду POKAVSEDOMABY. Акция для белорусов продлится до конца апреля, то есть 45 дней. По промокоду будут доступны более шести тысяч фильмов, сериалов и мультфильмов. На «КиноПоиск HD» можно посмотреть сериалы «Рик и Морти», «Чудотворцы», «Теория большого взрыва», «Друзья», «Хороший доктор», «Харли Квин», мультфильмы «Смешарики», «Малышарики», «Леди Баг и суперкот», а с четверга в онлайн-кинотеатре будут доступны сериалы: «Последний министр» и «Проект «Анна Николаевна». В последние дни подписчики сервиса активно интересуются тематической подборкой «кино про эпидемии».

Cходить на стендап (но белорусские комики есть и в YouTube)



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

Вирус вирусом, а стендап — по расписанию! Каждую пятницу в клубе «Куба» смеются с шуток локальных комиков. Стать стендапером и выступить на сцене клуба может любой желающий. Организаторы мероприятия обещают, что у вас будет минимум пять минут на сцене, чтобы рассмешить зрителей. Кроме непрофессионалов, которые хотят выступить на «Открытом микрофоне», опытные комики со всей Беларуси здесь тоже показываются. А как вариант для «послушать стендап дома» — Слава Комиссаренко завел свой YouTube. К слову, есть свой канал и у минского StandUp Comedy Hall.

Когда: 27 марта, 20.00

Где: Куба Бар (ул. Мележа, 5/1, помещение 1)

Сколько: бесплатно



Кадр из фильма «Вам и не снилось…»

Если вы родились после распада СССР, то о фильмах той эпохи вряд ли знаете много. Что-то слышали об «Иронии судьбы» и «Берегись автомобиля», но не углублялись дальше. А может быть, даже и это кино не смотрели! Для тех, кто с советским кино на «вы» и по отчеству, предлагаем пять фильмов из той эпохи, которые остаются актуальным даже сейчас. Здесь есть «Три плюс два», «Афоня», «Вам и не снилось…». Начните с них, ладно?

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