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Лукашенко – о вирусе и выборах. Равков – о границе. Особые поручения Кочановой. Что услышал «Мир»? Рубрика «Двое из Дворца»
04.04.2020 21:58 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
На неделе Президент в очередной раз призвал не поддаваться панике. А чтобы в эффективность принимаемых в Беларуси мер поверили даже скептики, поручил пригласить экспертов ВОЗ. Но не коронавирусом единым! Ситуация на границе, грядущие выборы и закадровый взгляд на то, что вы уже видели.
Чёрный Mercedes в понедельник утром явный знак того, что быть серьёзным новостям. Подъехать прямо к дворцу позволить себе могут считанные люди. Госсекретарь Совета безопасности входит в их число.
В нынешней должности генерал-лейтенант Равков во дворце заметно чаще, нежели в бытность министром. События последних недель диктуют. И может показаться, что в этом мужском клубе женщинам не место. Но только показаться. Правда, пользуясь терминологией военных, пришлось организовать план «Перехват».
О ситуации на границе госсекретарю Совбеза докладывают ежедневно. Сам он туда не выезжал. Говорит, незачем. Впрочем, если судить по чемодану, с которым во дворец пришёл глава военной разведки, на границе ходят не только тучи. У Александра Лукашенко действительно обсудят дела приграничные – правда, в другом – западном направлении.
Учения, что должны были стать самыми массовыми за четверть века, почти 40 тысяч военных на территории десятка европейских стран, спешно сворачивают. Враг пришёл, откуда не ждали – коронавирус границ не наблюдает. Операции отменяют одну за другой, но в штаб-квартире НАТО уверяют: мы от своих планов не отказываемся.
Нет, мы не злорадствуем. Как ни крути, только в Германии и Польше сейчас шесть тысяч человек в натовской форме. Оттого белорусские генералы скажут просто: не волновать нас это не может.
Пусть без погон, но вполне себе генерал – хоть и в юбке… Президент в тот день так и скажет: Кочанова – солдат. Для неё, кажется, нет невыполнимых поручений. И нет человека, к которому Александр Лукашенко обращался бы чаще – по крайней мере, публично.
В дополнение к этой, и без того непростой задаче, на спикера верхней палаты парламента Президент возложил особую миссию. Кочанова ездила в Витебскую область (которая, если верить слухам, в тот момент была закрыта), чтобы своими глазами увидеть, где правда, а где вирусный фейк. После этой командировки в области развернули штаб по борьбе с COVID-19.
Тема коронавируса, конечно, важная. С Натальей Кочановой Александр Лукашенко обсудит её в деталях. Больше того – поручит позвать в страну специалистов ВОЗ! Важная, но не единственная. Президент убеждён: жизнь несётся с такой скоростью, что не сорвёшь стоп-кран.
Похоже, дату выборов узнаем совсем скоро. Как ни странно, но темы эти, противовирусная и предвыборная, и в самом деле как-то сплелись. Президент всё объяснит, в интервью «Миру». Ну, не всему, конечно, но солидной его части.
Об интервью телеканал «Мир» просил давно. Президент ответит на критику – дескать, в Беларуси всё не как у людей. Он не уверяет, что система здравоохранения работает идеально, сам называет цифры заболевших. И искренне не понимает, к чему паника, если мы делаем то, что доктор из ВОЗ прописал. Услышит тот, кто хочет слышать. Впрочем, этот посыл несколько затеряется на фоне конспирологических теорий – не президентом Беларуси, кстати, придуманных.
Перца в беседу босс с «Мира» подкинет, спросив о России, а вернее, о Союзном государстве. Но на восточном фронте без перемен. Мы «за» союз, но нам нужны гарантии. По правде, львиную долю интервью не покажут в эфире белорусских каналов. В тот день Перцов унесёт эксклюзив. Но с нами поделиться…
Впрочем, есть вещи, гадать над которыми не стоит. И то, что накануне в Смолевичском районе разговор пойдёт всё о том же вирусе – было так предсказуемо. Да, с одной стороны – стабильная компания, а с другой – вопросы, что назревали. Может ли бизнес рассчитывать на поддержку? Да, но по принципу: на государство надейся, а сам не плошай. Не продлить ли школьные каникулы? Министр доложит – Президент решит. А вообще, Александр Лукашенко настаивает: сил и средств на борьбу у государства хватает.
Если вам морально легче на самоизоляции – значит, так лучше для вас. Увереннее себя чувствуете, будучи в строю – так тому и быть. Ведь, согласитесь, чувство безопасности зависит в большей степени от каждого из нас. И какие бы кто не бросал канаты, если тонущий поддался панике, его не так-то просто спасти.
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Лукашенко – о вирусе и выборах. Равков – о границе. Особые поручения Кочановой. Что услышал «Мир»? Рубрика «Двое из Дворца»
На неделе Президент в очередной раз призвал не поддаваться панике. А чтобы в эффективность принимаемых в Беларуси мер поверили даже скептики, поручил пригласить...
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