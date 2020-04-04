Лукашенко – о вирусе и выборах. Равков – о границе. Особые поручения Кочановой. Что услышал «Мир»? Рубрика «Двое из Дворца»

Источник материала: ОНТ

На неделе Президент в очередной раз призвал не поддаваться панике. А чтобы в эффективность принимаемых в Беларуси мер поверили даже скептики, поручил пригласить экспертов ВОЗ. Но не коронавирусом единым! Ситуация на границе, грядущие выборы и закадровый взгляд на то, что вы уже видели.

Чёрный Mercedes в понедельник утром явный знак того, что быть серьёзным новостям. Подъехать прямо к дворцу позволить себе могут считанные люди. Госсекретарь Совета безопасности входит в их число.

В нынешней должности генерал-лейтенант Равков во дворце заметно чаще, нежели в бытность министром. События последних недель диктуют. И может показаться, что в этом мужском клубе женщинам не место. Но только показаться. Правда, пользуясь терминологией военных, пришлось организовать план «Перехват».

- Что сейчас происходит на белорусско-российской границе? Андрей Равков, государственный секретарь Совета безопасности: - На белорусско-российской границе обстановка абсолютно спокойная, управляемая. Транзитный грузопоток сохранился, несколько меньше стал, но незначительно. - Заголовки были такие, что с 30-го числа Россия полностью закрывает границу. Сегодня ночью там что-то произошло? - Да, я читал распоряжение, единственное – они ограничили выезд своих граждан на территорию Беларуси.

О ситуации на границе госсекретарю Совбеза докладывают ежедневно. Сам он туда не выезжал. Говорит, незачем. Впрочем, если судить по чемодану, с которым во дворец пришёл глава военной разведки, на границе ходят не только тучи. У Александра Лукашенко действительно обсудят дела приграничные – правда, в другом – западном направлении.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Я не хотел бы, чтобы это воспринимали как бряцание оружием с нашей стороны. Мы на сегодняшний день учения НАТО, которые проводятся у наших границ, так не воспринимаем. Ещё и потому, что они значительно отступили от своих первоначальных планов».

Учения, что должны были стать самыми массовыми за четверть века, почти 40 тысяч военных на территории десятка европейских стран, спешно сворачивают. Враг пришёл, откуда не ждали – коронавирус границ не наблюдает. Операции отменяют одну за другой, но в штаб-квартире НАТО уверяют: мы от своих планов не отказываемся.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО: «Способность НАТО проводить операции не подорвана. Наши силы остаются в готовности, и наша работа продолжается».

Нет, мы не злорадствуем. Как ни крути, только в Германии и Польше сейчас шесть тысяч человек в натовской форме. Оттого белорусские генералы скажут просто: не волновать нас это не может.

Пусть без погон, но вполне себе генерал – хоть и в юбке… Президент в тот день так и скажет: Кочанова – солдат. Для неё, кажется, нет невыполнимых поручений. И нет человека, к которому Александр Лукашенко обращался бы чаще – по крайней мере, публично.

- Наталья Ивановна, вас называют самой влиятельной женщиной страны – и что значит называют? Так оно и есть! Как вы вообще к этому статусу относитесь? Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: - Очень спокойно. Во-первых, я такой статус для себя не приемлю. Наверное, это неправильно. Что значит влиятельная? Я просто женщина, которая занимает достаточно высокую должность. Вот и всё. Я обыкновенный человек, обыкновенный в быту. Я ровно, как и все, живу обыкновенной жизнью, хожу в те же магазины. - Сейчас на вас возложена миссия по организации помощи наиболее уязвимым категориям – мы говорим о пожилых людях в этой непростой эпидобстановке. Как люди откликнулись? - Люди откликнулись. Я очень признательна всем. Я считаю, в такой ситуации люди должны консолидировать усилия. Заболевания есть. И сегодня всё совпало: и пик весенних заболеваний – даже у меня вся семья перегрипповала, причём очень серьёзно. У меня родители, например, маме 88 лет, папе - 83. Они сказали: «нет, нам социальный работник не нужен, мы сами». Конечно, переживаю. У меня есть брат, который привозит им продукты питания.

В дополнение к этой, и без того непростой задаче, на спикера верхней палаты парламента Президент возложил особую миссию. Кочанова ездила в Витебскую область (которая, если верить слухам, в тот момент была закрыта), чтобы своими глазами увидеть, где правда, а где вирусный фейк. После этой командировки в области развернули штаб по борьбе с COVID-19.

Тема коронавируса, конечно, важная. С Натальей Кочановой Александр Лукашенко обсудит её в деталях. Больше того – поручит позвать в страну специалистов ВОЗ! Важная, но не единственная. Президент убеждён: жизнь несётся с такой скоростью, что не сорвёшь стоп-кран.

Похоже, дату выборов узнаем совсем скоро. Как ни странно, но темы эти, противовирусная и предвыборная, и в самом деле как-то сплелись. Президент всё объяснит, в интервью «Миру». Ну, не всему, конечно, но солидной его части.

Об интервью телеканал «Мир» просил давно. Президент ответит на критику – дескать, в Беларуси всё не как у людей. Он не уверяет, что система здравоохранения работает идеально, сам называет цифры заболевших. И искренне не понимает, к чему паника, если мы делаем то, что доктор из ВОЗ прописал. Услышит тот, кто хочет слышать. Впрочем, этот посыл несколько затеряется на фоне конспирологических теорий – не президентом Беларуси, кстати, придуманных.

Перца в беседу босс с «Мира» подкинет, спросив о России, а вернее, о Союзном государстве. Но на восточном фронте без перемен. Мы «за» союз, но нам нужны гарантии. По правде, львиную долю интервью не покажут в эфире белорусских каналов. В тот день Перцов унесёт эксклюзив. Но с нами поделиться…

- Скажите честно – сердцебиение учащённое? Владимир Перцов, директор представительства Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси: - Да, учащённое. - Нет фитнес браслета, какой пульс? - Фитнес браслета нет, но я могу точно сказать, что журналист, будь то начинающий, или матёрый или даже чиновник от СМИ, записывая интервью с Президентом, в ровном сердцебиении прибывать не может. В отличие от многих других глав государств, это не тот руководитель, который приходит и читает заготовленные ответы по суфлёру. Он может развить эту беседу совершенно не по тому направлению, по которому ты её планировал.

Впрочем, есть вещи, гадать над которыми не стоит. И то, что накануне в Смолевичском районе разговор пойдёт всё о том же вирусе – было так предсказуемо. Да, с одной стороны – стабильная компания, а с другой – вопросы, что назревали. Может ли бизнес рассчитывать на поддержку? Да, но по принципу: на государство надейся, а сам не плошай. Не продлить ли школьные каникулы? Министр доложит – Президент решит. А вообще, Александр Лукашенко настаивает: сил и средств на борьбу у государства хватает.

Если вам морально легче на самоизоляции – значит, так лучше для вас. Увереннее себя чувствуете, будучи в строю – так тому и быть. Ведь, согласитесь, чувство безопасности зависит в большей степени от каждого из нас. И какие бы кто не бросал канаты, если тонущий поддался панике, его не так-то просто спасти.

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