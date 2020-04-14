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Россияне, которых госпитализировали с АЭС: «Все тесты отрицательные, мы возвращаемся в Островец»
14.04.2020 16:52 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Тесты у 15 россиян в Островце, которые были госпитализированы на прошлой неделе с подозрением на коронавирусную инфекцию, оказались отрицательными. Об этом TUT.BY рассказал один из госпитализированных работников из Волгодонска Олег. Подтвердить эту информацию в Сморгонской ЦРБ или у главного государственного санитарного врача Гродненской области оперативно не удалось.
— Полчаса назад говорил с нашим директором — мы едем в Островец. Все тесты, а их сделали пять штук, оказались отрицательными. Сейчас руководство решает все вопросы, — говорит Олег.
Напомним, 8 апреля
О ситуации с российскими рабочими в своем
Во
Также россиянам сделали дополнительные тесты на этой неделе.
Госпитализированные россияне были возмущены тем, что их положили в больницу и не выпускали после того, как первые анализы, по их словам, были отрицательными.
Мужчины даже записали видеообращение, которое разместили в одной из местных групп в Вконтакте. Там они рассказывают, что приехали в Островец 27 марта, были в самоизоляции в квартирах, потом их забрали в больницу в Сморгонь, где они и находились все это время.
Жители Сморгони рассказывали TUT.BY, что часть россиян в один из дней сбежала из больницы и вообще строители из соседней страны вели себя агрессивно по отношению к белорусскому медперсоналу. Поэтому якобы около палат организовали дежурство милиционера.
О том, что в больнице дежурит милиция, говорил и прокурор Сморгонского района Андрей Клышевич. Он
— Рабочие жили в Островце. В нашу больницу их доставили ночью 8 апреля. В стационаре круглосуточно дежурит милиционер. Он следит, чтобы пациенты из России не покинули больницу и к ним никто не приходил, — сказал прокурор Сморгонского района.
Сами россияне говорят, что из больницы не сбегали.
— Как? Если окна закрыты и ручки на них нет, — говорит Олег. — Это мнение людей. Я не намерен оправдываться. Если кто-либо видел лично меня пьяным в больнице, я был бы крайне удивлен.
Олег рассказывает, что российские сотрудники на Островецкой АЭС занимаются установкой оборудования на первом блоке, «вплоть до реактора».
— Я думаю, что алкашей и дебоширов не стали бы держать на такой работе, — объясняет Олег.
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Тесты 15 россиян из Островца, которые были госпитализированы на прошлой неделе с подозрением на коронавирусную инфекцию, оказались отрицательными. Об этом TUT.BY...
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