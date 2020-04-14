Россияне, которых госпитализировали с АЭС: «Все тесты отрицательные, мы возвращаемся в Островец»

Источник материала: Tut.by

Тесты у 15 россиян в Островце, которые были госпитализированы на прошлой неделе с подозрением на коронавирусную инфекцию, оказались отрицательными. Об этом TUT.BY рассказал один из госпитализированных работников из Волгодонска Олег. Подтвердить эту информацию в Сморгонской ЦРБ или у главного государственного санитарного врача Гродненской области оперативно не удалось.



Фото: Герман Сачук

— Полчаса назад говорил с нашим директором — мы едем в Островец. Все тесты, а их сделали пять штук, оказались отрицательными. Сейчас руководство решает все вопросы, — говорит Олег.

Напомним, 8 апреля стало известно о том, что подтвержден коронавирус у 15 граждан России, прибывших работать на АЭС в Островец. Все заболевшие госпитализированы в Сморгонскую больниц, где были изолированы. Клинических проявлений у них не было. Также были установлены контакты 1 уровня — это около 100 человек, которые могли контактировать с россиянами.

О ситуации с российскими рабочими в своем интервью TUT.BY упоминал даже глава белорусского МИД Владимир Макей.

Во время пресс-брифинга экспертной миссии ВОЗ, который прошел 10 апреля, министр здравоохранения Владимир Караник рассказал, что первый анализ россиян был сделан импортными тестами и результат оказался положительным. Второй анализ на COVID-19 также проводили при помощи иностранных тестов, но уже другой компании, и он показал отрицательный результат. Все результаты были отправлены в референс-лабораторию, чтобы перепроверить правильность тестов.

Также россиянам сделали дополнительные тесты на этой неделе.

Госпитализированные россияне были возмущены тем, что их положили в больницу и не выпускали после того, как первые анализы, по их словам, были отрицательными.

Мужчины даже записали видеообращение, которое разместили в одной из местных групп в Вконтакте. Там они рассказывают, что приехали в Островец 27 марта, были в самоизоляции в квартирах, потом их забрали в больницу в Сморгонь, где они и находились все это время.

Жители Сморгони рассказывали TUT.BY, что часть россиян в один из дней сбежала из больницы и вообще строители из соседней страны вели себя агрессивно по отношению к белорусскому медперсоналу. Поэтому якобы около палат организовали дежурство милиционера.

О том, что в больнице дежурит милиция, говорил и прокурор Сморгонского района Андрей Клышевич. Он рассказал порталу kraj.by, что за российскими рабочими установлен надзор:

— Рабочие жили в Островце. В нашу больницу их доставили ночью 8 апреля. В стационаре круглосуточно дежурит милиционер. Он следит, чтобы пациенты из России не покинули больницу и к ним никто не приходил, — сказал прокурор Сморгонского района.

Сами россияне говорят, что из больницы не сбегали.

— Как? Если окна закрыты и ручки на них нет, — говорит Олег. — Это мнение людей. Я не намерен оправдываться. Если кто-либо видел лично меня пьяным в больнице, я был бы крайне удивлен.

Олег рассказывает, что российские сотрудники на Островецкой АЭС занимаются установкой оборудования на первом блоке, «вплоть до реактора».

— Я думаю, что алкашей и дебоширов не стали бы держать на такой работе, — объясняет Олег.

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