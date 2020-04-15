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Иранские военные заявили, что создали прибор, который ищет коронавирус при помощи антенны

15.04.2020 15:24 — Новости о Коронавирусе | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Иранские военные представили инновационное, по их утверждению, устройство. Они заявили, что этот прибор улавливает коронавирус на расстоянии в сто метров за пять секунд, определяет как больных, так и загрязненные поверхности. В Иране надеются, что в скором времени новая версия устройства сможет обнаруживать не только COVID-19, но и вообще все виды вирусов. Об этом пишет Medialeaks со ссылкой на агенство Tasnim.

Иранские военные заявили, что создали прибор, который ищет коронавирус при помощи антенны
Фото: Tasnim

Инновационную технологию представил командующий корпуса Стражей Исламской революции Хоссейн Салами. По утверждению генерал-майора, новый прибор в состоянии дистанционно обнаруживать людей, больных коронавирусом.

«Создавая магнитное поле, устройство способно обнаружить каждый случай заражения коронавирусом в радиусе ста метров на прилегающей территории. Когда антенна устройства направлена на определенное место, она обнаружит загрязненное пятно в течение примерно пяти секунд», — сообщил он.

По словам командующего, преимущество устройства в том, что для диагностики COVID-19 оно не требует анализа крови. Прибор планируют использовать при обследовании больших масс людей и в дезинфекционных операциях.

«Результаты тестов в больницах показывают, что устройство имеет точность в 80 процентов. Обновленные версии, как мы надеемся, смогут обнаруживать все виды вирусов», — заявил он.

Напомним, что недавно Иран начал постепенно снимать ограничения по карантину: с 11 апреля в стране возобновилась экономическая деятельность с «низким уровнем риска».

 
 
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Иранские военные представили инновационное, по их утверждению, устройство. Они заявили, что этот прибор улавливает коронавирус на расстоянии в сто метров...
 
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