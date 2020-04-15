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Минобороны передало медоборудование в больницы Беларуси

15.04.2020 15:19 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минобороны передало медоборудование в больницы Беларуси

Для учреждений здравоохранения, где получают помощь больные с коронавирусом, Министерство обороны Беларуси выделило медицинское оборудование. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

В больницы страны белорусская армия передала в том числе аппараты ИВЛ, кислородно-ингаляционные станции, каждая из которых может поддерживать 20 пациентов одновременно.

В Вооруженных Силах в настоящее время сохраняется благоприятная эпидемиологическая обстановка. Посещения военнослужащих, увольнения, мероприятия, связанные с перемещением воинских подразделений, временно ограничены. Участникам парада уделяется особое внимание в плане контроля за здоровьем.

Медицинские посты развернуты на контрольно-пропускных пунктах воинских частей. Там каждый день перед тем, как пройти на территорию части, осматривают и измеряют температуру при необходимости всем военнослужащим контрактной службы и гражданскому персоналу.

Фото: БЕЛТА

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Для учреждений здравоохранения, где получают помощь больные с коронавирусом, Министерство обороны Беларуси выделило медицинское оборудование. Об этом сообщили в...
 
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