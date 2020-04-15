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В Беларуси на 15 апреля — 3728 случаев COVID-19, умерли 36 человек

15.04.2020 15:32 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

По состоянию на 15 апреля в Беларуси проведно 76198 тестов на коронавирус, выявлены 3728 заболевших.

Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Минздрава.

68 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких.

Умерли 36 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией, заявили в Минздраве.

Для тестирования на COVID-19 задействованы 24 лаборатории. Они открыты как в республиканских научно-практических центрах и центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частных медицинских центрах.

Напомним, что по данным Минздрава, в последние дни в Беларуси ежедневно регистрируется приблизительно одинаковое число случаев - порядка 340-360 случаев в сутки. "Мы ожидаем, что такая ситуация продлится около двух-трех недель", - заявила замминистра Елена Богдан 14 апреля.

 
 
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По состоянию на 15 апреля в Беларуси проведно 76198 тестов на коронавирус, выявлены 3728 заболевших. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Минздрава.
 
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