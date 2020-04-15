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В Беларуси на 15 апреля — 3728 случаев COVID-19, умерли 36 человек
15.04.2020 15:32 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
По состоянию на 15 апреля в Беларуси проведно 76198 тестов на коронавирус, выявлены 3728 заболевших.
Об этом
68 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких.
Умерли 36 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией, заявили в Минздраве.
Для тестирования на COVID-19 задействованы 24 лаборатории. Они открыты как в республиканских научно-практических центрах и центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частных медицинских центрах.
Напомним, что по данным Минздрава, в последние дни в Беларуси
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По состоянию на 15 апреля в Беларуси проведно 76198 тестов на коронавирус, выявлены 3728 заболевших. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Минздрава.
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