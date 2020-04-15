В Беларуси на 15 апреля — 3728 случаев COVID-19, умерли 36 человек

По состоянию на 15 апреля в Беларуси проведно 76198 тестов на коронавирус, выявлены 3728 заболевших.

Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Минздрава.

68 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких.

Умерли 36 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией, заявили в Минздраве.

Для тестирования на COVID-19 задействованы 24 лаборатории. Они открыты как в республиканских научно-практических центрах и центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частных медицинских центрах.