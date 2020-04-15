Филипп Рудик: «Я просто не представляю, если нас просто закроют и скажут: «Не играй». Как вообще деньги будут получать даже сами футболисты?»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Крумкачоў» Филипп Рудик в беседе с корреспондентом Tribuna.com рассказал о том, нужно ли не давать старт чемпионату Беларуси в первой лиге из-за пандемии коронавируса.

17 апреля стартует первый тур чемпионата.

– Нужно ли было сейчас отложить старт первой лиги в связи с коронавирусом?

– Я вообще катастрофы никакой не вижу. Почему должны тормозить старт? Как у нас говорят: покажи мне знакомого, или знакомого знакомых, и кто у кого-то болел. Я у кого бы ни спрашивал, то никто конкретно не сказал, что где-то какая-то проблема большая есть в этом. Я хожу, никого не вижу, никто не кашляет. Ничего. Я к этому спокойно отношусь. Я просто не представляю, если нас просто закроют и скажут: «Не играй». Как вообще деньги будут получать даже сами футболисты? Приезжие кричат, ничего не понимают. Им то все равно. Может, они как-то защищены? Нам сразу сказали, что если остановят чемпионат, то ничего хорошего не будет.

То же самое и по высшей лиге. Ну кому будет лучше, если остановится? Футболисты будут дома сидеть? Почему говорят о футболе и что его надо закрывать только легионеры? Я вот ни разу не слышал, чтобы Стасевич сказал или Драгун, Филипенко. Ну не знаю, Олехнович. Почему-то спрашивают у легионеров, которым лишь бы дома сидеть и деньги получать. Спросите у наших футболистов о том, кто против. Да, есть меры предосторожности. Ездят практически все на тренировку на машинах. Приезжаешь, потренировался и уехал. Нигде никуда не высовывайся. Вот такие меры принимай.

– А разделяете ли критику в адрес федерации о том, не все в этом вопросе у них под контролем. Но они же контролируют ситуацию и то, что может наступить момент, когда нужно приостановить чемпионат?

– Страна у нас маленькая. Вы слышали о том, что футболист в Беларуси заболел коронавирусом?

– Думаю, что если бы что-то вдруг, то все сразу бы все стало на паузу.

– Я тоже так думаю. У нас страна маленькая, футболистов достаточно много. Все бы стало известно. Правильно? Но мы ничего об этом не слышим. Чего бояться то?

– Хорошо, Филипп, а что вообще думаете по ситуации в Беларуси. Объективная ли информация по коронавирусу? Следите за событиями?

– Я слежу. Хочется понять, существует это? Или это задумка чья-то сверху? Не могу понять, что происходит. Правильно говорят, а где остальные проблемы? Вот эта война в Сирии где? Украина? Почему мы это не показываем? Где это? Все сразу стало хорошо? Коронавирус и всё. Все перестали воевать, перестали голодать и все наладилось. Какой-то бред. Я не могу понять.

– А сами какие применяете меры предосторожности? Маски, перчатки, антиспетик?

– Вот антиспетик использую, когда на тренировку придешь после дороги. Руки помоешь почаще, чем раньше, лицо меньше трогаешь. Вот такие меры. В команде не здороваемся за руку, – сказал Рудик.

По состоянию на 15 апреля в Беларуси зарегистрировано 3728 случаев COVID-19. Умерли 36 пациентов.

17-18 апреля пройдут матчи первого тура чемпионата Беларуси в первой лиге.

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