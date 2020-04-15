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В Беларуси зарегистрировано 3728 человек с коронавирусной инфекцией
15.04.2020 15:38 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTВ Беларуси уже проведено 76 тысяч 198 тестов на коронавирусную инфекцию. Для исследований задействовано 24 лаборатории. Всего в нашей стране зарегистрировано 3728 человек с COVID-19. 68 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. Умерли 36 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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В Беларуси уже проведено 76 тысяч 198 тестов на коронавирусную инфекцию. Для исследований задействовано 24 лаборатории. Всего в нашей стране зарегистрировано 3728...
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