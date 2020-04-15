Как врачи областной инфекционной больницы лечат коронавирус

Источник материала: Полымя

В областном центре все пациенты с коронавирусной инфекцией находятся в одной клинике – областной инфекционной больнице. Сегодня большая часть предусмотренных здесь на такой случай мест свободна, однако есть службы, которые одними из первых начали напрямую борьбу с СОVID-19. Это приемное отделение, первое инфекционное отделение и отделение анестезиологии и реанимации. О сотрудниках этих подразделений даже в «инфекционке» говорят – «они на передовой». Впрочем, сами врачи и медицинские сестры, которым каждодневно приходится иметь дело пусть даже до конца еще с нераспознанным, опасным и тревожащим весь мир вирусом, скромно говорили нам: мы просто делаем свою работу.

Наталья Малышко, заместитель главного врача областной инфекционной больницы по медицинской части, в своем медучреждении находится, образно говоря, в эпицентре борьбы в СОVID-19. И хотя до заполнения коечного фонда еще далеко, в особом ритме заставляет работать как новизна и нераспознанность до конца опасного вируса, так и ситуация вокруг него в мире. Впрочем, работать в напряжении Наталье Генриховне не привыкать — девять лет она была неонатологом выездной неонатальной реанимационной бригады областной детской больницы. В должности начмеда «инфекционки» она последние пять лет.



— Мы готовы оказать надлежащую помочь всем пациентам с подтвержденным коронавирусом , — отмечает Наталья Генриховна. – Весь медперсонал обеспечен средствами индивидуальной защиты, в наличие все необходимые лекарства, слаженно работает коллектив. Честно сказать, в последнее время действительно по- особому оценила наш коллектив — и старшее поколение, и молодые сотрудники настроены оптимистично, готовы бороться за каждого пациента. Не считаются со своим личным временем и в то же время ответственно относятся к соблюдению правил личной безопасности, к своему здоровью. Понимают, как важно сегодня присутствие на посту каждого медицинского работника. Приятно ощущать поддержку медиков, а она исходит как от коллективов, так и от отдельных людей.









Оксана Островская в должности заведующей первым инфекционным отделением шесть лет, хотя в гродненской больнице – 12, а стаж работы врачом-инфекционистом составляет 22 года. Отделение специализируется на лечении инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Тяжелые случаи гриппа, осложненные ОРИ, энцефалиты, менингиты — спасать людей в экстремальном режиме приходилось не единожды. Коронавирус, как рассказывает Оксана Владимировна, коварен своей непредсказуемостью. По всем признакам пациент может идти на поправку, а исследование компьютерной томографии легких — вопреки ожиданиям врачей.





— Так получилось, когда лечили первую пациентку. Мы понимали тактику действий, все вроде шло к выздоровлению, но на десятый день начались легочные осложнения, — рассказывает Оксана Владимировна. — Мы были в тесной связи с коллегами из столицы, оговаривали возможное течение болезни, и это помогло их вовремя рассмотреть.



Вообще, нашим пациентам мы всегда уделяем повышенное внимание, а ныне буквально не выпускаем из поля зрения. Врачи проводят в боксах с пациентами час и дольше. А медсестрам и того более. Зато сразу замечаем и анализируем даже самые незначительные нюансы. И если первое время была какая-то тревога за правильность тактики, то теперь мы четко знаем, как и чем лечить, на что обращать особое внимание.





Чтобы правильно экипироваться перед входом в бокс приходится тратить в среднем 20 минут времени. Кстати, к таким защитным костюмам в нашем отделении за 12 лет моей работы приходится прибегать впервые. Но что касается правильности ношения, то все это отработано на практике задолго до того, как потребовалось. Именно наше отделение предполагает разворачивание госпиталя на случай особо опасных инфекций, поэтому учимся в усиленном режиме. Работать в защитной экипировке непросто, но уже все привыкли, как будто так было всегда.

Сейчас в нашем отделении заняты не все койки. Но мы готовы к любому изменению ситуации. Я горжусь коллективом нашего отделения, нашей больницы. Все сотрудники настроены честно и добросовестно выполнять свой долг, высокопрофессионально помогать людям.

Игорь Денисов, заведующий отделением анестезиологии и реанимации, по своему профилю работает уже четверть века. Более десяти лет – в инфекционной больнице. Опыт работы огромный, потому возможные осложнения нового вируса, при которых требуется принятие экстренных мер, неожиданностью не стали. А лечить пришлось уже пациентку, которая была первой с подтвержденным коронавирусом для всей больницы. У нее состояние осложнилось воспалением легких, потребовалась кислородотерапия. Затем потребовалась она в лечении еще нескольких пациентов. А вот аппараты ИВЛ необходимости задействовать пока не было.





-Техника у нас современная, готова включиться в борьбу за здоровье людей в любое время, — отмечает Игорь Викторович. – Кроме того пациенты в нашем отделении подключаются к кардиомонитору. И медперсонал с них, образно говоря, глаз не сводит круглосуточно. Но на напряжение никто не нарекает, все понимают, какая ответственность сегодня у каждого из нас. Работаем с использованием современных средств индивидуальной защиты: костюмы, респираторы, защитные очки. Служба наша, как показывает опыт других стран, очень важна для спасения людей. И мы готовы оказать помощь, сегодня четко представляем, как надо действовать.



Радовались, когда первая пациентка с коронавирусам была вылечена и выписана домой. Это наш общий успех. Здоровья ей и благополучия! А всех гродненцев призываю беречь себя, соблюдать уже общеизвестные простые меры безопасности, которые помогут сберечь здоровье им и их родным и близким людям.

Анастасия Кравец, заведующая приемным отделением, выпускница Гродненского медуниверситета 2016 года. Вуз с отличием, интернатура в областной «инфекционке», работа дежурным врачом в приемном отделении. В должности заведующего отделением с декабря минувшего года. По сути, своего рода «закалки» неординарными ситуациями получить не успела, но они ее не пугают.

— Когда выбираешь направление в медицине, ты его доподлинно узнаешь и морально готов к тому, с чем придется столкнуться, — признается Анастасия Валерьевна. — У нас узкопрофильный стационар, и нет такой ситуации, к которой мы не подготовлены. И в это подтвердил уже прием первой пациентки, у которой анализ показал наличие коронавируса. А первоначально из амбулаторного звена нам сообщили, что доставят женщину с неблагоприятным анамнезом и клинической картиной. Скорую помощь наш медперсонал встретил в полной экипировке, соответствующей случаю особо опасной инфекции. Пациентку поместили в отдельный бокс, осмотрел ее врач в особых средствах индивидуальной защиты. Больница устроена так, что при перемещении из приемного покоя в лечебное отделение никаких контактов с другими пациентами и медперсоналом быть не может.





Какие чувства испытала, ведь на то время вирус уже будоражил весь мир? Честно сказать, каких- то особенных эмоций у меня не было. Каждый пациент с любой болезнью это отдельный универсальный случай, когда ты как профессионал должен предпринять все возможное. Сказать, чтобы первая и последующие пациенты эмоционально чем- то отличались от тех, кто ранее поступал к нам с другими диагнозами, не могу. Конечно, как и все больные, волновались и может быть задавали нам чуть больше вопросов. Ведь вирус новый, до конца не распознанный, весь мир волнует. Старались все доступно объяснить, ободрить людей.

Станислав Чаботько, врач премного отделения, коренной минчанин, в гродненской инфекционной больнице работает чуть более года. То, что сегодня больнице пришлось сосредоточиться на СОVID-19, чем-то особенным для себя не считает.





— Прихожу на работу и как всегда работаю, чтобы помочь людям, — говорит Станислав Игоревич. – Как, впрочем, и все мои коллеги. Разве что немного более ответственно стал относиться к себе, контролировать свою безопасность. Со средствами индивидуальной защиты медперсонала нет никаких проблем. Но ты понимаешь, что если заболеешь, то подведешь коллектив, своих коллег. А этого не случиться, если строго придерживаться правил поведения на случай особо опасных инфекций. Они медперсоналу хорошо известны — учеба в этом направлении в больнице проводилась постоянно. Акцентировалось внимание и на новом вирусе, как только о нем заговорили в Китае. Как специалисты, мы не питали иллюзий относительно будущей ситуации. Но даже когда стало ясно, какую напряженность он породит в мире, никто из коллектива не выбыл из строя. Мы честно и высокопрофессионально выполняем свою работу.







