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«Раскрыли весь наш арсенал». Как лечат пациентов в Логойской ЦРБ в период роста вирусных заболеваний
05.05.2020 17:58 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Внимание – районной медицине. Деньги, вложенные в модернизацию центральных больниц на местах, помогают поддерживать надлежащий уровень обслуживания, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В период роста вирусных заболеваний врачи Логойска справляются с потоком больных. В наличии – необходимое оборудование, лекарства и средства индивидуальной защиты для персонала.
Юрий Будько, главный врач Логойской ЦРБ:
С началом сложной эпидемиологической ситуации ни одна медсестра Логойской ЦРБ не заболела опасной инфекцией.
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«Раскрыли весь наш арсенал». Как лечат пациентов в Логойской ЦРБ в период роста вирусных заболеваний
Новости Беларуси. Внимание – районной медицине. Деньги, вложенные в модернизацию центральных больниц на местах, помогают поддерживать надлежащий уровень...
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