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«Раскрыли весь наш арсенал». Как лечат пациентов в Логойской ЦРБ в период роста вирусных заболеваний

05.05.2020 17:58 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Внимание – районной медицине. Деньги, вложенные в модернизацию центральных больниц на местах, помогают поддерживать надлежащий уровень обслуживания, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Раскрыли весь наш арсенал». Как лечат пациентов в Логойской ЦРБ в период роста вирусных заболеваний

«Раскрыли весь наш арсенал». Как лечат пациентов в Логойской ЦРБ в период роста вирусных заболеваний

В период роста вирусных заболеваний врачи Логойска справляются с потоком больных. В наличии – необходимое оборудование, лекарства и средства индивидуальной защиты для персонала.

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«Раскрыли весь наш арсенал». Как лечат пациентов в Логойской ЦРБ в период роста вирусных заболеваний

Юрий Будько, главный врач Логойской ЦРБ:
Структура центральных районных больниц уже подразумевает наличие разных укладок, разных подходов, протоколов лечения особо опасных инфекций. Мы раскрыли весь наш арсенал, с учетом того, что была объявлена ​​пандемия, и вышли на борьбу уже практически готовыми.

«Раскрыли весь наш арсенал». Как лечат пациентов в Логойской ЦРБ в период роста вирусных заболеваний

С началом сложной эпидемиологической ситуации ни одна медсестра Логойской ЦРБ не заболела опасной инфекцией.

Люди в материале: Игорь Петришенко, Юрий Будько

 
 
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Новости Беларуси. Внимание – районной медицине. Деньги, вложенные в модернизацию центральных больниц на местах, помогают поддерживать надлежащий уровень...
 
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