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Лукашенко и Путин провели телефонный разговор
05.05.2020 19:29 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В ходе беседы лидеры стран обсудили подготовку к празднованию 75-летия Победы и ситуацию с пандемией коронавируса.
Данный разговор несколькими часами ранее анонсировал Александр Лукашенко. По словам главы белорусского государства, о разговоре попросил российский лидер.
Как стало известно, главы государств обсудили ситуацию с пандемией коронавируса и то, какие меры предпринимаются в каждой стране для борьбы с COVID-19.
В ходе беседы речь шла и об актуальных вопросах двусторонних отношений, а также кадровых вопросах в Союзном государстве.
В свою очередь, Лукашенко рассказал Путину о подготовке к параду, который состоится в Минске 9 мая.
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В ходе беседы лидеры стран обсудили подготовку к празднованию 75-летия Победы и ситуацию с пандемией коронавируса.
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