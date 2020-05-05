Лукашенко и Путин провели телефонный разговор

Источник материала: Ежедневник

В ходе беседы лидеры стран обсудили подготовку к празднованию 75-летия Победы и ситуацию с пандемией коронавируса.

Данный разговор несколькими часами ранее анонсировал Александр Лукашенко. По словам главы белорусского государства, о разговоре попросил российский лидер.

Как стало известно, главы государств обсудили ситуацию с пандемией коронавируса и то, какие меры предпринимаются в каждой стране для борьбы с COVID-19.

В ходе беседы речь шла и об актуальных вопросах двусторонних отношений, а также кадровых вопросах в Союзном государстве.

В свою очередь, Лукашенко рассказал Путину о подготовке к параду, который состоится в Минске 9 мая.