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Лукашенко едет в Могилев. Как готовят город к его встрече с чиновниками и госСМИ
05.06.2020 16:24 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилев завтра, 6 июня, приедет Александр Лукашенко — будет «встречаться с активом области». TUT.BY посмотрел, как готовятся в областном центре к визиту действующего президента (и одновременно — потенциального кандидата в следующие). Спойлер: без особого ажиотажа.
Встреча с президентом начнется утром в районе 9−10 часов и пройдет в новом корпусе Белорусско-Российского университета на пересечении улицы Ленинской и проспекта Мира. Вход в здание уже закрыт, как и проход мимо него. Об этом говорит большая табличка с крупными буквами прямо возле остановки. По сути, закрыт проход от остановки на стороне корпуса БРУ и вся эта сторона моста.
На скамейках перед фасадом БРУ расположились коротко стриженные крепкие молодые мужчины в черных костюмах, черных галстуках и белых рубашках. Судя по всему, здание готовят к приезду главы государства.
А вот в самом городе сегодня, днем 5 июня, нет привычного для такого события, как приезд президента, ажиотажа. На пути следования кортежа главы — от арки на въезде со стороны Минска по улице Минское шоссе, проспекту Мира — нам попались всего три сотрудницы «Могилевзеленстроя», которые не спеша работали с цветочными клумбами на разделительной полосе.
Напротив здания облисполкома, рядом с которым и находится новый корпус БРУ, замечены пара газонокосильщиков, несколько работниц ЖКХ на клумбах и с метлами. По тротуару прошелся дезинфектор.
А вот вчера, 4 июня, если верить
Правда, не все попавшие в кадр находятся на пути следования президента. Например, на нескольких из них — улица Орловского, которая пусть и находится недалеко от улицы Якубовского, по которой проедет президентский кортеж, но все же расположена довольно удаленно от зоны видимости из окна машины.
А вот скопление спецтехники на улице Ленинской около здания КГБ области в районе места встречи президента с «активом области» выглядит нетипично для обыденных дней города.
К слову об «активе». В него вошли главы исполкомов, их заместители, главы районов, предприятий, различных организаций, председатели из структуры «БРСМ», руководители госСМИ. По неподтвержденным данным, всех их перед приездом президента протестировали на коронавирус.
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По неподтвержденным данным, всех чиновников, с которыми он будет встречаться, перед приездом президента протестировали на коронавирус.
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