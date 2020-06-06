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«Начинает Гомельская область»: В Минздраве рассказали о ситуации с коронавирусом по стране

06.06.2020 08:36 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Замминистра здравоохранения Елена Богдан уточнила, что фактически 40 - 45% населения Беларуси прошли этап пика заболеваемости



По данным на 5 июня, общее число диагностированных случаев продолжает увеличиваться и превысило 46,8 тысячи заразившихся, но ежесуточный прирост уже почти неделю не перекрывает цифру в 900 человек.

В Минской и Витебской областях заболеваемость, констатируют медики, пошла на спад, ряд больниц возвращаются к обычной работе. Самая напряженная эпидситуация сейчас - на Брестчине. Область посетила 5 июня Елена Богдан, замминистра здравоохранения, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

- Все регионы по-разному вступали в этот процесс. Начиналось с Витебска, потом присоединились Минск и Минская область, затем Брестская, практически параллельно с ней пошла Гродненская, немножко с отставанием начинает Гомельская область и наименьшие показатели сегодня в Могилевской области, - рассказала представитель Минздрава.

Также Елена Богдан пояснила, что все регионы проходят определенные этапы развития процесса (Прим.: эпидситуации с коронавирусом). И методы, используемые белорусскими медиками - стратегия Минздрава позволила не допустить лавинообразного роста по заболеваемости.

- Нам это удалось наши мерами, которые мы принимали по изоляции контактов первого уровня, по изоляции пациентов, у которых была выявлена коронавирусная инфекция с легким бессимптомным течением. На сегодня придерживаемся этой тактики, - добавила Богдан.

Также замминистра рассказала и о том, что сейчас происходит в Минске и Витебске:

- Минск уже прошел верхушку и идет на снижение. Минская и Витебская области прошли точно так же. То есть фактически 40 – 45 процентов населения республики этот этап прошли. Когда пройдет Брестская область, у нас будет ближе к 60 процентам. Сегодня Брестская область находится на максимальном для области плато. Еще какое-то время она будет находиться здесь, потом пойдет вниз, - резюмировала представитель ведомства.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Замминистра здравоохранения Елена Богдан уточнила, что фактически 40 - 45% населения Беларуси прошли этап пика заболеваемости
 
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