Отъезд Цепкало, обвинение Бабрико, Лукашенко и спецназ и послание президента народу - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Ура, выходные! Как прекрасно, когда можно выспаться, спокойно выпить чашечку кофе и никуда не торопиться! Погода нас побалует теплом в эти дни . Наслаждайтесь, но если куда-то соберетесь сходить , не забывайте, что коронавирус все еще рядом с нами. Вспомним важные события пятницы.

САМОЕ ВАЖНОЕ

У президента вчера был рабочий визит в Пуховичский район, он посетил бригаду спецназовцев. Лукашенко заявил , что воинские части в Марьиной Горке и столичном Уручье хорошо подготовлены, в том числе чтобы не допустить эскалации внутри страны . Посмотрите, какое оружие спецназовцы показали главе государства. Мы же попробовали посчитать , сколько силовиков в Беларуси.

Лукашенко обратится с ежегодным посланием к народу и парламенту за неделю до выборов. Обычно обращение проходит в апреле, реже — в мае.

Предвыборная кампания этого года становится все горячее. Давайте вспомним, чем она отличается от предыдущих гонок . ЦИК ответил на жалобы по поводу ограничения числа наблюдателей на участках: оснований для отмены решения нет . В Полоцке тем временем провели инструктаж, как ограничить допуск на избирательные участки независимым наблюдателям. Кстати, 9 августа для журналистов не будет большого пресс-центра ЦИК. Пустят работать лишь некоторые СМИ.

МИД России обвинил ЕС во вмешательстве в дела Беларуси. Представитель МИД Мария Захарова заявила , что Брюссель, инициируя резолюцию по ситуации с правами человека в Беларуси в преддверии предстоящих президентских выборов, демонстрирует вмешательство во внутренние дела этой страны, Россия считает такой подход недопустимым.

Валерий Цепкало уехал из страны. Кроме того, он забрал с собой и детей . Экс-претендент в кандидаты получил сигнал о возможном аресте. Супруги Цепкало говорят, что в школу, где учатся их дети, приходили сотрудники прокуратуры. «Два дня тому назад прокуратура пришла в школу, где учатся мои дети, и просила учителей написать заявления. Как я понимаю, они запустили процесс по лишению меня родительских прав», — рассказала Вероника Цепкало. В Генпрокуратуре заявили, что в школу никто не приходил. «Никаких действий, направленных на лишение Валерия или Вероники Цепкало родительских прав, органы прокуратуры не предпринимали ввиду отсутствия поводов и оснований», — сообщили в ведомстве.

Обвинение Виктору Бабарико переквалифицировано с ч. 2 ст. 431 (Дача взятки) на ч. 3 ст. 430 (Получение взятки). Вчера об этом заявила Генпрокуротура. «Пресс-службе прокуратуры, видимо, можно комментировать какие-то обстоятельства независимо от того, что они не установлены приговором. А защите обстоятельства комментировать нельзя — подписка о неразглашении. Это наглядно демонстрирует реализацию принципа равенства сторон в уголовном процессе», — прокомментировал ситуацию адвокат Бабарико.