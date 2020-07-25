Отъезд Цепкало, обвинение Бабрико, Лукашенко и спецназ и послание президента народу - все за вчера

Ура, выходные! Как прекрасно, когда можно выспаться, спокойно выпить чашечку кофе и никуда не торопиться! Погода нас побалует теплом в эти дни. Наслаждайтесь, но если куда-то соберетесь сходить, не забывайте, что коронавирус все еще рядом с нами. Вспомним важные события пятницы.
САМОЕ ВАЖНОЕ
У президента вчера был рабочий визит в Пуховичский район, он посетил бригаду спецназовцев. Лукашенко заявил, что воинские части в Марьиной Горке и столичном Уручье хорошо подготовлены, в том числе чтобы не допустить эскалации внутри страны. Посмотрите, какое оружие спецназовцы показали главе государства. Мы же попробовали посчитать, сколько силовиков в Беларуси.
Лукашенко обратится с ежегодным посланием к народу и парламенту за неделю до выборов. Обычно обращение проходит в апреле, реже — в мае.
Предвыборная кампания этого года становится все горячее. Давайте вспомним, чем она отличается от предыдущих гонок. ЦИК ответил на жалобы по поводу ограничения числа наблюдателей на участках: оснований для отмены решения нет. В Полоцке тем временем провели инструктаж, как ограничить допуск на избирательные участки независимым наблюдателям. Кстати, 9 августа для журналистов не будет большого пресс-центра ЦИК. Пустят работать лишь некоторые СМИ.
МИД России обвинил ЕС во вмешательстве в дела Беларуси. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что Брюссель, инициируя резолюцию по ситуации с правами человека в Беларуси в преддверии предстоящих президентских выборов, демонстрирует вмешательство во внутренние дела этой страны, Россия считает такой подход недопустимым.
Валерий Цепкало уехал из страны. Кроме того, он забрал с собой и детей. Экс-претендент в кандидаты получил сигнал о возможном аресте. Супруги Цепкало говорят, что в школу, где учатся их дети, приходили сотрудники прокуратуры. «Два дня тому назад прокуратура пришла в школу, где учатся мои дети, и просила учителей написать заявления. Как я понимаю, они запустили процесс по лишению меня родительских прав», — рассказалаВероника Цепкало. В Генпрокуратуре заявили, что в школу никто не приходил. «Никаких действий, направленных на лишение Валерия или Вероники Цепкало родительских прав, органы прокуратуры не предпринимали ввиду отсутствия поводов и оснований», — сообщили в ведомстве.
Обвинение Виктору Бабарикопереквалифицировано с ч. 2 ст. 431 (Дача взятки) на ч. 3 ст. 430 (Получение взятки). Вчера об этом заявила Генпрокуротура. «Пресс-службе прокуратуры, видимо, можно комментировать какие-то обстоятельства независимо от того, что они не установлены приговором. А защите обстоятельства комментировать нельзя — подписка о неразглашении. Это наглядно демонстрирует реализацию принципа равенства сторон в уголовном процессе», — прокомментировал ситуацию адвокат Бабарико.
Светлана Тихановская вчера была на Витебщине. Она посетила Глубокое, Новополоцк и Витебск. Везде собралось немало людей. Кандидат была с представительницами поддерживающих ее на выборах штабов Вероникой Цепкало и Марией Колесниковой (она вчера подала заявление на материалы колумниста «СБ Беларусь сегодня» Муковозчика — и вот почему). Между прочим, прекращен сбор средств на избирательную кампанию: разрешенная сумма почти собрана.
Под Скиделем произошла жуткая авария: Mercedes врезался в фуру и загорелся. В салоне легковушки было четыре молодых человека, трое из них погибли на месте.
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ
«Я всегда искренне радовался, что мы не уходили в жесткий локдаун, но сейчас начинаю думать, что зря. Разного рода испанцы, итальянцы и прочие народы, „отсидевшие“ месяц-полтора-два в четырех стенах, высыпали на улички и стали радоваться жизни. Они удовлетворили внутреннюю потребность в кризисах. А мы нет. Ведь наш кризис всегда был самый кризисный, а тут вдруг нас обошло не то что полмира — да почти весь мир! Не переживайте, друзья. Все впереди, мы еще станем передовиками. Просто загляните дальше в сценарий», — предлагает директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.
Первый премьер-министр Беларуси Михаил Чигирь стал руководителем предвыборного штаба и доверенным лицом кандидата в президенты Анны Канопацкой. Он на пенсии, занимается пчеловодством, есть небольшое хозяйство. Спросили у него, зачем снова вернулся в политику и голодали ли белорусы в 90-е.
Поговорили с одним из участников велопробега солидарности, который получил 7 суток ареста. Александр рассказал, как отбывал сутки на Окрестина, об условиях содержания. Он одно время сидел с сокамерниками Павла Северинца, который уже полтора месяца отбывает арест в изоляторе, от них удалось узнать некоторые подробности.
Вчера суд рассмотрел дело в отношении 20-летней Полины Чернявской. Вечером 8 июля она каталась на велосипеде в центре города, а спустя десять дней получила протокол об административном правонарушении. Девушку не останавливали и не задерживали, она попала на видео, съемку которого вели правоохранители. Минска. Ее не останавливали и не задерживали">Чем все закончилось?
Помните парня, которого задержали в центре Минска во время покупки кофе? Этот момент еще попал в объектив нашего фотографа. Дмитрий вместе в другом попал на двое суток на Окрестина и получил штраф. Он обратился в суд, чтобы обжаловать постановление.
В Китае есть городской округ, который для китайцев имеет символическое значение. Выходцев оттуда называют «дальневосточными евреями» за инициативность, деловую хватку и внутреннюю сплоченность. Они живут во всех частях Китая, их можно встретить на любом континенте, но они предпочитают жить во Франции, Италии и Испании. Здесь у них свои коммерческие интересы, и ценители брендов часто не знают, что итальянская одежда и обувь производится иммигрантами, выходцами из небольшого южнокитайского города. Подробнее читайте в нашем материале.