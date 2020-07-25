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День памяти Владимира Высоцкого: в Москве открылась выставка, посвященная великому поэту, музыканту и актеру

25.07.2020 10:14 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

День памяти Владимира Высоцкого: в Москве открылась выставка, посвященная великому поэту, музыканту и актеру

40 лет без Высоцкого. Сегодня день памяти великого поэта, музыканта, актера. 

В Москве открылась выставка, посвященная трем дням июля 1980-го. Дням, которые, без преувеличения, потрясли мир. Телеграммы с соболезнованиями со всех точек планеты, в том числе и из Минска, посмертные посвящения поэту: многое широкая публика увидит впервые. На стендах и уникальные автографы песен, сделанные рукой Высоцкого на бланках студии «Беларусьфильм», фотографии с кинопроб к фильму режиссёра Виктора Турова «Я родом из детства». 

Из-за коронавирусных ограничений вход на выставку ограничен, но в планах организаторов- превратить ее в передвижной проект, который привезут и в Беларусь.


 

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Теги: Минск
 
 
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40 лет без Высоцкого. Сегодня день памяти великого поэта, музыканта, актера.  В Москве открылась выставка, посвященная трем дням июля 1980-го. Дням, которые, без...
 
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