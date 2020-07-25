Трамп признал скупку 90% запасов способного вылечить COVID-19 препарата

Власти США скупили 90% мирового запаса препарата ремдесивир, который используют для лечения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом на брифинге сообщил президент Дональд Трамп, трансляция опубликована в Twitter Белого дома.





«Моя администрация обеспечила контроль над 90% мировых запасов препарата «Ремдесивир», который обладает великолепным действием», — заявил он.









Президент США также сообщил, что подписал несколько указов, которые позволят снизить цены на лекарства в стране. Первый, по словам Трампа, разрешает импортировать более дешевые медикаменты из других стран, например, из Канады. Второй обязывает, чтобы скидки, которые фармацевтические компании предоставляют посредникам, получали пациенты. Еще один указ направлен на снижение стоимости инсулина.

В начале июля о том, что власти Соединенных Штатов скупили практически все запасы ремдесивира, сообщила The Guardian. По данным газеты, администрация Трампа купила более 500 тыс. доз у калифорнийской биофармацевтической компании Gilead Sciences. Это составляет все запасы компании на июль и 90% от августовских и сентябрьских запасов. Как считают опрошенные изданием эксперты, таким образом Штаты существенно ограничили доступ стран по всему миру к этому препарату.





Ремдесивир применялся для лечения лихорадки Эбола. В середине апреля канадские ученые протестировали препарат для лечения ближневосточного респираторного синдрома (MERS) и атипичной пневмонии SARS-CoV, схожих по структуре с вирусом SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19. Исследователи сообщили, что ремдесивир блокирует размножение коронавируса. В мае США выдали экстренное разрешение на использование препарата для лечения зараженных коронавирусом. Аналогичное решение приняли власти ряда стран, в том числе Японии, Южной Корее, Индии, Великобритании и Израиля.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ремдесивир — единственный противовирусный препарат, который в ходе тестирования показал обнадеживающие результаты против COVID-19. В организации сообщили, что пациенты, которые принимали его, поправлялись быстрее.



