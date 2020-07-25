ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Трамп признал скупку 90% запасов способного вылечить COVID-19 препарата

25.07.2020 11:16 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Речь идет о препарате ремдесивир. По данным ВОЗ, это единственное противовирусное лекарство, которое в ходе тестирования показало обнадеживающие результаты против COVID-19

Власти США скупили 90% мирового запаса препарата ремдесивир, который используют для лечения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом на брифинге сообщил президент Дональд Трамп, трансляция опубликована в Twitter Белого дома.

«Моя администрация обеспечила контроль над 90% мировых запасов препарата «Ремдесивир», который обладает великолепным действием», — заявил он.


Президент США также сообщил, что подписал несколько указов, которые позволят снизить цены на лекарства в стране. Первый, по словам Трампа, разрешает импортировать более дешевые медикаменты из других стран, например, из Канады. Второй обязывает, чтобы скидки, которые фармацевтические компании предоставляют посредникам, получали пациенты. Еще один указ направлен на снижение стоимости инсулина.
В начале июля о том, что власти Соединенных Штатов скупили практически все запасы ремдесивира, сообщила The Guardian. По данным газеты, администрация Трампа купила более 500 тыс. доз у калифорнийской биофармацевтической компании Gilead Sciences. Это составляет все запасы компании на июль и 90% от августовских и сентябрьских запасов. Как считают опрошенные изданием эксперты, таким образом Штаты существенно ограничили доступ стран по всему миру к этому препарату.

Ремдесивир применялся для лечения лихорадки Эбола. В середине апреля канадские ученые протестировали препарат для лечения ближневосточного респираторного синдрома (MERS) и атипичной пневмонии SARS-CoV, схожих по структуре с вирусом SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19. Исследователи сообщили, что ремдесивир блокирует размножение коронавируса. В мае США выдали экстренное разрешение на использование препарата для лечения зараженных коронавирусом. Аналогичное решение приняли власти ряда стран, в том числе Японии, Южной Корее, Индии, Великобритании и Израиля.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ремдесивир — единственный противовирусный препарат, который в ходе тестирования показал обнадеживающие результаты против COVID-19. В организации сообщили, что пациенты, которые принимали его, поправлялись быстрее.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Речь идет о препарате ремдесивир. По данным ВОЗ, это единственное противовирусное лекарство, которое в ходе тестирования показало обнадеживающие результаты...
 
Новости дня
Новости
 
День памяти Владимира Высоцкого: в Москве открылась выставка, посвященная великому поэту, музыканту и актеру
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

24.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
25.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика