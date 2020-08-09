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Беларусь обеспечила собственную продовольственную безопасность

09.08.2020 11:44 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Именно благодаря нашим труженикам мы сегодня смело утверждаем: Беларусь обеспечила собственную продовольственную безопасность. Импорт составляет менее 10 % всего объема потребления. По таким продуктам, как яйца, мясо, молоко, уровень самообеспечения превышает потребность.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, по валовому сбору льноволокна Беларусь находится на 3-м месте в мире, по сбору ржи – на 5-м, клюквы – на 10-й позиции, сахарной свеклы - на 14-й, и по сбору клубники – на 15-м месте.

По производству молока на душу населения республика занимает одну из лидирующих позиций в мире. Также Беларусь входит в десятку стран - экспортеров мяса. В целом в прошлом году экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания составил более пяти с половиной миллиардов долларов США.

 
 
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Именно благодаря нашим труженикам мы сегодня смело утверждаем: Беларусь обеспечила собственную продовольственную безопасность. Импорт составляет менее 10 % всего...
 
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