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«Будут фишки, которые мы подсмотрели в ОАЭ». Пообщались с представителями Северного Берега
28.06.2023 09:43 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Жилой комплекс «Северный Берег» продолжает интриговать минчан. На Цнянке вовсю идут работы по благоустройству набережной, рядом растут жилые дома, а в центре Минска уже
«Некоторые приходят по второму разу»
− Когда мы создавали этот отдел продаж, то не хотели, чтобы это был какой-то обычный серый офис, где за рядами одинаковых столов сидят менеджеры и заключают договора, − поясняет Сергей Бадылевич, − Наш клиент может спокойно прийти сюда, взять чашечку кофе, прогуляться по офису, посмотреть фотографии, арт-объекты, заглянуть в мокап (демонстрационную квартиру) и почувствовать атмосферу новой застройки. Кстати, некоторые из тех, кто уже побывал у нас, приходят еще раз и приводят друзей. Мы – только за!
Представители офиса говорят, что решили действовать от обратного – сначала знакомить клиента с продуктом, рассказывать о застройщике и его возведенных объектах (инвестор Мохамед Али Рашед Алаббар работает в ОАЭ, а также в Сербии, Марокко, Албании, Бахрейне и других странах), а потом уже открывать старт продаж.
− Ну а после знакомства, накануне старта продаж, наш контакт-центр будет обзванивать всех заинтересованных и приглашать их на более предметный разговор. Вот там уже можно будет обсудить планировки, цены и возможные финансовые инструменты, − говорит Надежда Виноградова.
К слову, основные продажи квартир «Северного Берега» на начальном этапе будут вестись исключительно через собственный отдел продаж.
«В наших домах будут разные фишки, которые мы подсмотрели в Арабских Эмиратах»
Рассказывая о первой очереди строительства, руководители офиса подчеркивают, что задача номер один для застройщика − комфортное проживание не только в квартире, но и за ее пределами.
− На всех наших встречах и совещаниях господин Аллабар всегда повторяет одну фразу – людям должно быть комфортно. К сожалению, есть такая практика, когда застройщики сначала возводят жилые дома, а уже потом начинают думать о благоустройстве территории. Мы делаем по-другому: сперва сдаем полностью благоустроенный парк с детскими площадками, пляжем, амфитеатром и арт-объектами от белорусских скульпторов, а уже потом вводим в строй жилые дома. То есть, к тому моменту, когда первые дома будут заселяться, у жильцов под окнами уже будет полноценный парк для прогулок, спорта и отдыха. Подчеркну, именно такой порядок был важен для инвестора. Ведь квартира − это то, что наполните вы сами, а вот что будет ждать вас за ее пределами − пустыри или ухоженные дорожки парка? В нашем случае ответ очевиден, − говорит Сергей Бадылевич.
Кстати, идея комфортного проживания распространится и на внутреннюю начинку домов. К примеру, нам по секрету рассказали, что в домах Северного Берега применят всевозможные технические новшества, доступные на данный момент. Это будут «умные» двери и не только.
− Также в наших домах будут разные фишки, которые мы подсмотрели в Арабских Эмиратах. Одна из них – это клуб жильцов. Каждый дом в Эмиратах – это настоящее коммьюнити с большим количеством общих пространств и доступных только жильцам опций. Это может быть уютное пространство для отдыха, собственный спортзал, места для комфортной работы или небольшой кинотеатр, где вы можете собраться с соседями. Мы видели такие кинотеатры в домах Дубая. Туда можно прийти с компанией, сделать попкорн (аппарат присутствует), принести напитки и просто посмотреть фильм, не выезжая куда-то из дома, − отмечает Надежда Виноградова.
«Нам важно сохранить буквально каждое дерево»
Одновременно с продвижением стройки «Северный Берег» будет обрастать и инфраструктурой. Помимо парка, в ближайшее время начнется строительство дороги, которая соединит МКАД и улицу Лилии Карастояновой. Дальше в каждой очереди строительства предусмотрено возведение школ, торговых центров, спортивных арен и других объектов.
− Вообще, этот комплекс сам по себе − уникальный. В Беларуси еще не было столь грандиозного по своим масштабам проекта. Над концепцией комплекса работали белорусские и зарубежные архитекторы, − говорит нам Сергей, − При этом, мы понимаем, что Северный Берег – не единственный строящийся объект Минска и мы готовы к здоровой конкуренции.
− Целевая аудитория начальной фазы – это в первую очередь семьи. Даже наш мокап (презентационная квартира) сделан так, чтобы максимально погрузить гостей в обычный день отдельной семьи. При этом нам важно, чтобы в наших планировках было комфортно каждому человеку. Думаю, что наши предложения подойдут для разных сценариев жизни, − подчеркивает Надежда Виноградова.
Мы поинтересовались у ребят вопросом сохранения зеленых рощиц, разбросанных по всему полю, которое предстоит застроить. Оказалось, что имеющиеся на стройплощадке деревья будут по максимуму сохранять. Сергей Бадылевич говорит, что когда Мохамед Али Алаббар впервые приехал в Беларусь и увидел наши леса, он был потрясен.
− Он говорил, что мы − счастливые люди, не понимающие каким богатством обладаем. Как человек из ОАЭ, он знает, насколько дорого и тяжело вырастить всю эту красоту. Поэтому понятно, что для нашего инвестора важно сохранить буквально каждое дерево. В итоге, у нас будут абсолютно новые дома, а рядом − многолетние деревья и места для прогулок на природе.
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Жилой комплекс «Северный Берег» продолжает интриговать минчан. На Цнянке вовсю идут работы по благоустройству набережной, рядом растут жилые дома, а в центре...
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