«Будут фишки, которые мы подсмотрели в ОАЭ». Пообщались с представителями Северного Берега

«В наших домах будут разные фишки, которые мы подсмотрели в Арабских Эмиратах»

Рассказывая о первой очереди строительства, руководители офиса подчеркивают, что задача номер один для застройщика − комфортное проживание не только в квартире, но и за ее пределами.

− На всех наших встречах и совещаниях господин Аллабар всегда повторяет одну фразу – людям должно быть комфортно. К сожалению, есть такая практика, когда застройщики сначала возводят жилые дома, а уже потом начинают думать о благоустройстве территории. Мы делаем по-другому: сперва сдаем полностью благоустроенный парк с детскими площадками, пляжем, амфитеатром и арт-объектами от белорусских скульпторов, а уже потом вводим в строй жилые дома. То есть, к тому моменту, когда первые дома будут заселяться, у жильцов под окнами уже будет полноценный парк для прогулок, спорта и отдыха. Подчеркну, именно такой порядок был важен для инвестора. Ведь квартира − это то, что наполните вы сами, а вот что будет ждать вас за ее пределами − пустыри или ухоженные дорожки парка? В нашем случае ответ очевиден, − говорит Сергей Бадылевич.