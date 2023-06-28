7 тысяч долларов за участок недалеко от Минска. Результаты земельного аукциона

Лот был оценен в 15 000 рублей. Заявок на него не поступило.

Отметим, что на аукционе в мае участок в Старине продан единственному заявителю за 15 750 рублей, или 5 398 долларов.

Организатором аукциона выступил Заболотский сельсовет. Он расположен в 5 километрах на юго-запад от г. Смолевичи и 36 километрах от г. Минска по автомобильной дороге Смолевичи — Самохваловичи. Граничит с Драчковским, Озерицко-Слободским, Пекалинским сельсоветами и г. Смолевичи.