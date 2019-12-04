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Конечная цель - положить конец эпидемии

05.12.2019 — Новости Здоровья | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Традиционно 1 декабря в стране и мире проходит День больбы со СПИДом.

Этот день напоминает нам о необходимости предотвращения глобального распространения страшного заболевания. Он не является общегосударственным выходным , однако ежегодно проходят акции, связанные с этой датой, учрежденной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1988 году. Главным символом этого события стала красная ленточка. Она была признана знаком борьбы еще 23 года назад. Придумал знаменитый символ американский искусствовед и художник Франк Мур. Он вдохновился идеей, которую поддерживали соседи его дома, носившие желтую ленту в знак ожидания своей служащей дочери с военных действий. Также толчком к созданию стали зеленые ленты скорби по убитым детям в Атланте.

Конечная цель - положить конец эпидемии

Мировое сообщество ставит перед собой ряд глобальных целей и задач, направленных на снижение числа новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией, снижение смертности от СПИДа и, в конечном итоге, на прекращение распространения ВИЧ-инфекции в мире.
Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определили очередные задачи на пути противодействия распространению вируса иммунодефицита человека. Конечная цель в глобальном масштабе - положить конец эпидемии к 2030 году. Для ее реализации была принята амбициозная, но вполне достижимая стратегия "90-90-90". Конечная цель стратегии: к 2020 году 90% людей, живущих с ВИЧ, должны знать о своем статусе, 90% всех людей, у которых диагностирована ВИЧ-инфекция, должны получать антиретровирусную терапию, у 90% людей, получающих антиретровирусную терапию, должна наблюдаться вирусная супрессия. Достижение целей стратегии жизненно важно для людей, живущих с ВИЧ-инфекцией. Успешное достижение целей 90-90-90 даст возможность покончить с эпидемией СПИДа как глобальной угрозой здоровью к 2030 году.
Тестирование на ВИЧ имеет важное значение для успешного достижения поставленных целей, расширения доступности лечения и обеспечения всем людям, живущим с ВИЧ, возможности вести здоровую и полноценную жизнь. К сожалению, многие препятствия для диагностики ВИЧ все еще в силе. Стигматизация и дискриминация по-прежнему сдерживают людей от прохождения тестирования на ВИЧ. Многие сдают анализ на ВИЧ только тогда, когда у них уже проявляются симптомы.
В нашей стране создана система, обеспечивающая максимальную доступность консультирования и тестирования на ВИЧ-инфекцию. Пройти добровольное тестирование, в том числе анонимное, можно в любом лечебном учреждении, располагающем процедурным кабинетом. Также в стране на базе общественных некоммерческих организаций функционируют анонимно-консультационные пункты, предоставляющие услуги по консультированию и тестированию на ВИЧ для наиболее уязвимых к ВИЧ-инфекции групп населения (потребители инъекционных наркотиков, женщины, вовлеченные в секс-бизнес, мужчины, вступающие в сексуальные отношения с мужчинами).
Сегодня знать свой ВИЧ-статус - это так же естественно, как знать о других своих хронических болезнях. Если человек знает свой статус, он может позаботиться о себе - будет регулярно наблюдаться у врача и при необходимости принимать бесплатную терапию. Эта информация также поможет человеку защитить своих близких от передачи вируса: воздержаться от сексуальных связей или постоянно использовать презервативы, которые снижают риск передачи ВИЧ-инфекции.
По данным ЮНЕЙДС, сегодня носителями ВИЧ-инфекции являются около 37 миллионов человек и только 70 % из них знают о своем положительном статусе. Безусловно, тема ВИЧ-инфекции давно уже не только медицинская. Дать доступ нашим гражданам к деталям по профилактике заболевания, возможностям диагностирования ВИЧ - значит побудить их задуматься о своем здоровье и здоровье близких, снизить темпы роста заболеваемости.

Тревожные цифры
По состоянию на 1 октября 2019 г. в Республике Беларусь зарегистрировано 28 570 случаев ВИЧ-инфекции, количество людей, живущих с ВИЧ, 21 566, показатель распространенности составил 227,89 на 100 тысяч населения.
По состоянию на 1 октября 2019 г. в Гродненской области зарегистрировано 1250 случаев, количество людей, живущих с ВИЧ, - 947 (показатель распространенности - 91,1 на 100 тысяч населения).

Эпидситуация по ВИЧ-инфекции

Конечная цель - положить конец эпидемии

На 1 ноября в Ивьевском районе зарегистрировано 37 случаев ВИЧ-инфекции (показатель распространенности - 164,8 на 100 тыс. населения). Количество лиц, живущих с ВИЧ и знающих свой ВИЧ-статус, - 21 человек.

Удельный вес ВИЧ-инфицированных района в областной структуре составляет 2,9%.
ВИЧ-инфекция зарегистрирована на территориях: г. Ивье (13 случаев, 40 %), Ивьевского с\с -12 случаев, Липнишковского с/с- 4 случая, Юратишковского с/с, Лелюкинского, Лаздунского с/с (по 2 случая), Гераненского с\с, Эйгердовского с/с (по 1случаю).
Удельный вес мужчин из общего числа инфицированных составляет 65% (24 человека), удельный вес женщин- 35% (13 случаев).
По статистическим данным с 2001 по 2019 год инфицирование вирусом иммунодефицита человека произошло половым путем у 94 % людей.
Наиболее пораженной ВИЧ-инфекцией возрастной категорией являются лица в возрасте 40 лет и старше. Удельный вес данной возрастной группы среди ВИЧ-инфицированных составляет 32 % (12 случаев), удельный вес возрастной группы 30-39 лет составляет 30 % (11 случаев) от числа выявленных ВИЧ-инфицированных, 25-29лет составляет 24 % (9 случаев) от числа выявленных ВИЧ-инфицированных. На долю молодых людей в возрасте 20-24 года приходится 11 % (4 чел.). Зарегистрирован 1 случай ВИЧ-инфекции у ребенка до 14 лет.
В Ивьевском районе наиболее уязвивыми социальными группами по заболеваемости ВИЧ-инфекцией являются: лица без определенного рода деятельности- 14 человек, лица из мест лишения свободы-9 пациентов, 5- рабочие, четверо - работники СПК.
Общее число случаев ВИЧ-инфицированных с 4-ой клинической стадией на 01.11.19 г. - 7.
За весь период наблюдения (2001-2019 г.) среди ВИЧ-инфицированных пациентов в районе умерло 16 человек.

 
 
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Традиционно 1 декабря в стране и мире проходит День больбы со СПИДом. Этот день напоминает нам о необходимости предотвращения глобального распространения...
 
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