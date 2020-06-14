Всемирный день донора крови: кто может им стать?

Источник материала: Полесская правда

На вопрос корреспондентa pinsknews.by, как стать донором заведующая отделением заготовки крови, ее компонентов с выездной бригадой по забору крови, ее компонентов Пинской станции переливания крови Ольга Кондратюк ответила:

– Донором может стать гражданин Республики Беларусь в возрасте от 18 до 60 лет при условии, что у него нет противопоказаний. Перед тем как стать донором, нужно обратиться в станцию переливания крови с паспортом. После предоставления необходимых документов для регистрации на донора оформляются учетная карточка, медицинский документ, карта-анкета. Потом нужно будет заполнить карту-анкету донора: ответить на вопросы и подписать добровольное согласие на забор крови или ее компонентов на платной или безвозмездной основе. Далее следует лабораторное обследование, которое включает определение группы крови, резус-принадлежности, проводится клинико-лабораторное исследование крови и другие. Затем донора осматривает врач-терапевт. И, если состояние здоровья удовлетворительное, человек готов к сдаче крови.