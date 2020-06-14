ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Всемирный день донора крови: кто может им стать?

14.06.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Всемирный день донора крови: кто может им стать?

На вопрос корреспондентa pinsknews.by, как стать донором заведующая отделением заготовки крови, ее компонентов с выездной бригадой по забору крови, ее компонентов Пинской станции переливания крови Ольга Кондратюк ответила:

– Донором может стать гражданин Республики Беларусь в возрасте от 18 до 60 лет при условии, что у него нет противопоказаний. Перед тем как стать донором, нужно обратиться в станцию переливания крови с паспортом. После предоставления необходимых документов для регистрации на донора оформляются учетная карточка, медицинский документ, карта-анкета. Потом нужно будет заполнить карту-анкету донора: ответить на вопросы и подписать добровольное согласие на забор крови или ее компонентов на платной или безвозмездной основе. Далее следует лабораторное обследование, которое включает определение группы крови, резус-принадлежности, проводится клинико-лабораторное исследование крови и другие. Затем донора осматривает врач-терапевт. И, если состояние здоровья удовлетворительное, человек готов к сдаче крови.

Записала Нина Александрова

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« Число переболевших COVID-19 доноров плазмы превысило 400 и постоянно растет
Виктор Черник уже 10 лет безвозмездно сдаёт кровь »
Новости дня
Новости здоровья
 
Новый корпус онкологического диспансера открылся в Пинске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Здоровья

Свежие газеты

13.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
14.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Новости Здоровья)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика