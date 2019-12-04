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9 декабря состоится торжественное закрытие проекта «Брест — культурная столица Содружества Независимых Государств-2019»
05.12.2019 15:24 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Торжественное закрытие состоится в Брестском академическом театре драмы (Брест, ул.Ленина, 21) 9 декабря 2019 г. в 18.00
Вход - по приглашениям.
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9 декабря состоится торжественное закрытие проекта «Брест — культурная столица Содружества Независимых Государств-2019»
Торжественное закрытие состоится в Брестском академическом театре драмы (Брест, ул.Ленина, 21) 9 декабря 2019 г. в 18.00 Вход - по приглашениям.
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