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Танцоры клуба «Apriori» из Слуцка стали призёрами Республиканского турнира

09.12.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город


В Минске прошёл Республиканский открытый турнир по танцевальному спорту, где участвовало более 500 пар со всех уголков Беларуси. Ребята из Слуцка привезли домой золото, серебро и бронзу. Об этом SlutskGorod рассказал Егор Савостов, хореограф танцевально-спортивного клуба «Apriori», который представлял наш город на турнире.

Танцевальный турнир «Royal Cup» состоялся 1 декабря в Республиканском центре олимпийской подготовки по теннису. Соревнования проходили по нескольким программам: латиноамериканские танцы, европейские и многоборье. От Слуцка выступили не только опытные участники, которые занимаются в клубе «Apriori» больше трёх лет, но и самые маленькие дети - до одного года обучения.


Танцоры клуба «Apriori» из Слуцка стали призёрами Республиканского турнира

У ребят первого года обучения состоялся дебют, они демонстрировали зрителям и судьям свою программу танцев, которой обучились с сентября этого года. Члены жюри оценили выступление призовыми местами и вручили им первые в жизни кубки.


Дети 2-го года обучения из Слуцка заняли в своей группе первые и вторые места.

Спортсмены постарше соревновались в группах «Начинающие» и завоевали 5 золотых комплектов медалей, 3 комплекта серебряных и 2 бронзы.


Три самые опытные пары танцоров слуцкого клуба «Apriori» смогли пробиться в финалы в сложных категориях и группах.

Родители участников смонтировали небольшой видеоролик об участии подопечных Егора Савостова в турнире.


материал подготовила Ольга Кононович
Slutsk-Gorod.by

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске прошёл Республиканский открытый турнир по танцевальному спорту, где участвовало более 500 пар со всех уголков Беларуси. Ребята из Слуцка привезли домой...
 
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