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Пинский ГРОЧС проводит акцию «Не прожигай свою жизнь!»

14.12.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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Неосторожность при курении – наиболее распространенная причина гибели людей на пожарах. А неутешительные цифры данной проблемы говорят сами за себя, к примеру, в Республике Беларусь произошло 5352 пожара, в которых погибло 378 человек, в том числе 2 детей, травмировано 355 человек.

В г. Пинске и Пинском районе произошло 59 пожаров, в огне погибло 4 человека. Одна из причин, всё та же злосчастная привычка пустить  дым в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения.

Для того чтобы привлечь внимание к проблеме гибели людей на пожарах из-за неосторожного курения в г.Пинске и Пинском районе с 11 по 30 ноября 2019 года пройдет республиканская акция «Не прожигай свою жизнь!».

Республиканская акция «Не прожигай свою жизнь!» стартует 11 ноября и пройдет в 4 этапа.

- 1-й этап акции пройдет в общественном транспорте, на конечных остановках общественного транспорта и автовокзале.

- 2-й этап будет проходить с 14 по 21 ноября на промышленных предприятиях и в организациях, пунктах общественного питания.

- 3-й этап акции пройдет в период с 22 по 28 ноября в колледжах, лицеях и наркологическом диспансере.

- 4-й заключительный этап состоится 29 ноября  в магазине «Евроопт».

Кроме того, во время акции спасатели проведут среди учащихся вузов, ссузов, лицеев, конкурс на лучшую идею по созданию безопасной пепельницы. Лучшие макеты и предложения «Безопасной пепельницы» выберут на финальном этапе акции, голосовать смогут все участники мероприятия.

МЧС призывает всех жителей города и района быть внимательными в вопросах собственной безопасности и проявлять заботу к тем, кто находится рядом; ведь люди, злоупотребляющие спиртными напитками и курящие в постели в состоянии алкогольного опьянения, ставят под угрозу не только свою жизнь, но и жизнь окружающих.

Соблюдайте элементарные правила безопасности и культуру поведения. Не будьте беспечны и небрежны при курении.

Берегите себя и своих близких! Телефоны службы спасения 101 и 112!


Олег ЧЕРВЯКОВСКИЙ,

старший инспектор СПиВО Пинского ГРОЧС                                                       

 
 
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Неосторожность при курении – наиболее распространенная причина гибели людей на пожарах. А неутешительные цифры данной проблемы говорят сами за себя, к примеру, в...
 
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