Источник материала: Новости Волковыска

Сегодня, 15 декабря 2019 года, около сотни жителей Гродно выстроились на Старом мосту, чтобы выразить свое несогласие с углубленной интеграцией России и Беларуси. ⚡ Как и неделю назад в Минске, активисты попытались выстроить живую цепь в поддержку независимости❗

Акция на Старом мосту длилась около получаса. Участники образовали цепь вдоль моста и скандировали «Жыве Беларусь» и «Незалежнасць». В акции участвовали люди разного возраста, были и люди с детьми.

Активисты зачитали текст резолюции против интеграции и отправили его в плавание по реке Неман. Они ожидают, что он доплывет до Балтийского моря.

Задержаний не было, провокаций тоже. Милиция предупреждала участников об ответственности за участие в несанкционированных акциях.

Происходящее фиксировалось на видео лицами в гражданской одежде. Не исключено, что позднее участников акции привлекут к административной ответственности за участие в несанкционированном мероприятии.

Напомним, 7 и 8 декабря аналогичная акция протеста против интеграции прошла и в Минске. Таким образом минчане протестовали против углубленной интеграции Беларуси и России.

Организатором акции стал член БНК Николай Соляник. На мероприятии присутствовали экс-кандидат в депутаты Вадим Саранчуков и представители оппозиции.