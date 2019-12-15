Нашумевший концерт Аллы Пугачевой покажут в кинотеатре «Беларусь»

Источник материала: Виртуальный Брест

Ленту «Алла Пугачёва. Тот самый концерт» покажут в кинотеатре «Беларусь» 25 декабря.





Киноверсия юбилейного концерта Аллы Пугачёвой, который состоялся 17 апреля в Кремле. В его создании приняли участие настоящие звезды - театральный режиссер, лауреат премии «Золотая маска» Филипп Григорьян, хореограф, режиссер театра кино и телевидения Егор Дружинин. Картина стала самым кассовым концертным фильмом в истории российского проката.





Поклонники певицы смогут собраться вместе на показе и насладиться любимой музыкой Примадонны. Начало сеанса в 15:50. Цена билета: 10 руб. (ВИП), 15 руб. (пуфик), 15 руб. (диван).