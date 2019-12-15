ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нашумевший концерт Аллы Пугачевой покажут в кинотеатре «Беларусь»

16.12.2019 12:38 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Ленту «Алла Пугачёва. Тот самый концерт» покажут в кинотеатре «Беларусь» 25 декабря.

Нашумевший концерт Аллы Пугачевой покажут в кинотеатре «Беларусь»

Киноверсия юбилейного концерта Аллы Пугачёвой, который состоялся 17 апреля в Кремле. В его создании приняли участие настоящие звезды - театральный режиссер, лауреат премии «Золотая маска» Филипп Григорьян, хореограф, режиссер театра кино и телевидения Егор Дружинин. Картина стала самым кассовым концертным фильмом в истории российского проката.

Нашумевший концерт Аллы Пугачевой покажут в кинотеатре «Беларусь»

Поклонники певицы смогут собраться вместе на показе и насладиться любимой музыкой Примадонны. Начало сеанса в 15:50. Цена билета: 10 руб. (ВИП), 15 руб. (пуфик), 15 руб. (диван).

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Ленту «Алла Пугачёва. Тот самый концерт» покажут в кинотеатре «Беларусь» 25 декабря. Киноверсия юбилейного концерта Аллы Пугачёвой, который состоялся 17 апреля в...
 
Новости дня
Новости разные
 
ОАО “Кобринский МСЗ” обладатель Гран-при конкурса “Лучшая продукция года-2019” за стабильное качество продукции!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Радзiма
16.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика