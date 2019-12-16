Биометрические паспорта в Беларуси могут ввести в 2021 году

Источник материала: Газета Авангард





Внедрение в Беларуси биометрических документов может произойти в 2021 году. Об этом в интервью газете МВД «На страже» рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун, сообщает БЕЛТА.

Департамент в нынешнем году совместно с управлениями по гражданству и миграции продолжал подготовку к внедрению биометрических технологий в национальные документы. «Многое сделано по совершенствованию законодательства и подготовке проекта указа об ID-карте и биометрическом паспорте. Продолжилось сотрудничество с Министерством связи и информатизации, чтобы общими усилиями сделать идентификационную карту полноценным документом, удостоверяющим личность», — проинформировал Алексей Бегун.

Для внедрения таких документов потребовалось больше времени, чем предполагалось. Разработчику еще необходимо отладить механизмы, связанные с цифровой подписью, доступом к директории открытых ключей Международной ассоциации авиаперевозчиков. «Запуск кампании, планировавшийся на 1 января 2020-го, переносится на год, — рассказал Алексей Бегун. — За это время завершим подготовку помещений в территориальных подразделениях, установим там новейшие аппаратно-программные комплексы, протестируем их и обучим сотрудников. Так отладим работу по сбору, направлению, персонализации и выдаче документов нового образца».

Как сообщалось, ID-карта заменит некоторые функции сегодняшнего паспорта и будет единственным документом, удостоверяющим личность. Новый биометрический паспорт будет документом только для выезда за границу. Также новыми биометрическими документами будет заменена вся линейка документов, которые действуют в Беларуси. Это служебный и дипломатический паспорта, проездной документ беженца и проездной документ лица без гражданства. ID-карты будут выдаваться, кроме граждан Беларуси, постоянно проживающим в стране иностранцам и лицам без гражданства.

Паспорт и ID-карта будут выдаваться в обязательном порядке с 14 лет. Но карта может выдаваться и по желанию законных представителей несовершеннолетнего ребенка с момента его рождения. Также в ID-карте будет привязка к регистрации, в паспорте же она будет отсутствовать. То есть штампов о прописке в паспортах больше не будет, в электронном виде такие данные будут содержаться на карте. И никаких отметок, кроме виз, в новых паспортах не предусмотрено.

Стоимость ID-карты составит одну базовую величину. Паспорт будет стоить три базовые. Процедура получения биометрического паспорта будет необязательной, граждане смогут использовать старый документ вместе с ID-картой. В электронном чипе нового паспорта будут присутствовать персональные данные гражданина. В частности, фотография, электронная подпись и отпечатки пальцев. Это делается для того, чтобы облегчить прохождение соответствующих видов контроля на границе, упростить определенные механизмы получения виз и увеличить степень защиты паспорта гражданина Беларуси.-0-