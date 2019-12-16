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ГАИ проведет в школах Единый день знаний ПДД

17.12.2019 15:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сотрудники Госавтоинспекции во всех учреждениях общего среднего образования области 19 декабря проведут Единый день знаний Правил дорожного движения под девизом: «Зимним забавам на дороге не место!». Инспекторы встретятся с учащимися и напомнят об обязательном соблюдении ПДД.

ГАИ проведет в школах Единый день знаний ПДД

Совсем скоро подойдет к концу самая короткая учебная четверть, и у школьников наступят пусть не такие длинные как летние, но от этого не менее долгожданные каникулы. 17 дней дети и подростки будут отдыхать, а это значит их станет намного больше на дорогах области, что необходимо учитывать водителям. В этот четверг сотрудники ГАИ еще раз расскажут ребятам о том, что проезжая часть – это зона повышенной опасности и играть там, либо вблизи нее недопустимо. Кататься на санках, лыжах, тюбингах и прочих зимних атрибутах можно только в безопасных местах, предварительно убедившись, что поблизости нет проезжающего транспорта.

Придя в школы, правоохранители напомнят Правила дорожного движения, вместе с учениками разберут различные дорожные ситуации, проведут тематические викторины, ответят на вопросы и продемонстрируют профилактические фильмы. Внимание несовершеннолетних будет обращено также на тот факт, что зимой дорога становится скользкой, из-за чего тормозной путь у автомобилей увеличивается. Это нужно учитывать при пересечении проезжей части.

Госавтоинспекция области обращается к родителям и напоминает, что их обязанность – ежедневно говорить своим детям о том, что, выходя на дорогу, нужно быть предельно внимательными и аккуратными. Переходить проезжую часть можно только по пешеходному переходу, предварительно убедившись, что водители остановились. А самое главное, уважаемые мамы и папы, – ни на минуту не забывайте, что дети копируют ваше поведение и в соблюдении ПДД тоже.

Уважаемые водители, от нас всех зависит, как пройдут эти зимние каникулы у наших с вами детей. Давайте вместе сделаем их безопасными, а воспоминания о них – радостными и приятными. Пусть ничто не омрачит праздники!

Специалист ГАиП ГАИ УВД Анна Мацкевич

 
 
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