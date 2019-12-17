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«Первые деньги нам одолжил таксист». Узнали, как работает в Минске стильная шиномонтажка

18.12.2019 14:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На улице Гурского в Минске есть яркий шиномонтаж. Некоторые помещения там напоминают брутальную фотозону, есть даже «злой кофе» для клиентов. Мы заглянули в необычную «шинку» и спросили у владельцев, как им живется.


Раньше здесь был водомерный узел, шиномонтаж появился три года назад. Постепенно место стало меняться и привлекать внимание гостей внешним видом. Черные стены, яркая вывеска, расписная будка с кофе, навес с лампочками — с дороги кажется, что там стилизованный клуб или бар.

Начали с 50 долларов и продажи омывайки

Тимофей Лещенок раньше делал световые элементы для декора, занимался торговлей, ему 31 год. Его напарнику Павлу — 21, он бывший пекарь. Сейчас оба работают на шиномонтаже.


— Три года я ездил мимо этого гаража и представлял себе здесь бар со стойкой внутри. Ворота открываешь — бар работает, закрываешь — бар не работает. Но на эту идею не хватило денег, — говорит Тимофей.

Арендовав помещение, парни открыли здесь точку по продаже омывайки. Говорят, на это у них было 50 долларов. Половину суммы потратили на черную краску, на вторую закупили омывайку.

— Я сделал светящуюся вывеску, скажем так, из подножных средств. Она очень выделялась на черном фоне. Вешаю ее, крашу стены, и приезжает первый покупатель, потом второй, потом третий — моему счастью не было предела! За ночь здесь все кардинально поменялось.




Тимофей признается, что собственных крупных средств у него не было, с вложениями помогли родители: продали квартиру, разделили деньги между детьми.

— Сюда я вложил вот этот кусочек квартиры, свою машину. А первые деньги нам одолжил на станок по заправке кондиционеров таксист — он и стал нашим первым инвестором. Деньги мы вернули, хоть и затягивали сроки. Еще по старым связям нашли оборудование, отремонтировали его вместе с мастером, прикрепили вывеску, и сюда поехали люди.

В раскрутку через медиа или инстаграм парни не вкладывались, но использовали другие методы для борьбы с конкурентами.




— Мы вложили сюда много сил, но ведь собственники соседних помещений тоже могли это сделать. Поэтому полтора года мы снимали и пустые прилегающие гаражи — только ради того, чтобы туда никто не заехал. Потом поняли, что вхолостую тратить деньги не стоит.

По соседству позже все же открылось несколько точек шиномонтажа, хоть и не таких ярких.

«Если бы не получалось, мы бы здесь не оставались»

Услуги здесь стандартные, переобуть авто стоит в среднем 40 рублей, но здесь клиентам предлагают больше комфорта. На улице — стилизованный «злой кофе». Внутри раньше была комната для гостей с диваном и креслами.

— Раньше у нас была комната с игровым аппаратом, настольным футболом. Вход был через шкаф. Еще тут стояли вытяжка и огнетушитель — клиенты могли прямо здесь курить и играть в приставку.


Игровую комнату пришлось убрать, чтобы потянуть аренду, туда пригласили компаньона на подбор красок. Кроме того, внутри нет окон — там было пыльно, ведь совсем рядом рабочая зона.

Комнату для гостей с приставкой и креслом перенесли в магазин, где чище. Сейчас тут тоже стоит кресло, висят картины, вскоре появятся сувениры для авто. За стеной парни строят административный кабинет.

Рабочая зона с красной подсветкой на стене выглядит как брутальная фотозона.


Магазин

Рабочая зона


Планов по обустройству было еще больше, но не хватило денег.

— В первый год у нас был инвестор, который хотел, чтобы все происходило быстро. Открыть все сразу не получалось: мы ждали ответов от служб, от Мингорисполкома, тем более тут снос планируется. Поэтому деньги от нас ушли, — говорит Тимофей.

Тимофей не делится, насколько это доходное дело, но у парней есть долги.

— Все это время нам было сложно, но интересно. Но мне больше нравится сам процесс — ведь интересно жить, даже с трудностями. Если бы не получалось, мы бы здесь не оставались. Теперь пришел момент, когда мы можем начать поднимать голову.

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Теги: Минск
 
 
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Шиномонтаж выделяется ярким внешним видом. Мы поговорили с одним из владельцев «шинки» и узнали, для чего это нужно.
 
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