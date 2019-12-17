В Беларуси могут появиться более и менее тяжкие административные нарушения

Источник материала: Ежедневник





В новом Кодексе об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительном кодексе об административных правонарушениях может появиться разделение нарушений по степени тяжести. Об этом сообщила замглавы Администрации президента Ольга Чуприс.

"Мы ждем существенного результата по разработке двух совершенно новых кодексов, - отметила Ольга Чуприс. - Нам необходимо определиться, как мы разделим административные правонарушения. Они будут градированы на несколько видов по аналогии с Уголовным кодексом: менее тяжкие, более тяжкие".

В новом КоАП будут пересмотрены санкции, некоторые из них станут мягче. Возможно, отдельные правонарушения станут считаться незначительными и лишатся оснований для привлечения к ответственности, передает БелТА .

Сейчас изучается практика привлечения к ответственности. Эксперты считают, что административный процесс должен быть более быстрым и не должен вызывать затруднения. "Если, например, гражданин готов оплатить штраф на месте, то это не должно служить препятствием для его дальнейшего продвижения по службе: он признал вину, и это не является тем правонарушением, которое должно повлечь для него серьезные последствия", - пояснила Ольга Чуприс.

Кроме того, в отдельном разделе кодекса хотят обобщить работу, связанную с использованием технических средств фиксации правонарушений. "Сейчас эти нормы разрозненны. Если они будут сгруппированы, то практика пойдет уже другим путем: открыл, посмотрел, оперативно применил", - сказала замглавы Администрации.