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ООН приняла резолюцию о защите прав человека в Крыму. Беларусь снова голосовала против

19.12.2019 10:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На заседании Генеральной Ассамблеи ООН принята Резолюция о защите прав человека в аннексированном Россией Крыму. Она сразу же вступила в силу.

"За" проголосовали 65 стран, против – 23, воздержались – 83. Среди стран, которые выступили против принятия документа – Россия, Беларусь, Армения, Китай, Венесуэла, Сирия и Иран.

Основные положения резолюции:


- требование к России прекратить политику изменения демографической ситуации в Крыму путём переселения и принудительного выселения;

- осуждение задержаний на основе обвинений в поддержке терроризма активистов в Крыму, в частности, представителей общественного объединения "Крымская солидарность";

- призыв прекратить преследования и освободить лиц, задержанных за высказывание мнения;

- требование немедленно освободить всех незаконно задержанных граждан Украины и обеспечить их возвращение домой;

- осуждение практики призыва мужчин на службу в российскую армию.


Ранее в МИД Украины заявили, что в аннексированном Крыму "постоянно нарушаются" права украинцев и крымских татар. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал это "вымыслом".

В сентябре ООН обнародовала первый доклад генерального секретаря о нарушении прав человека в Крыму. В докладе, в частности, были отражены ключевые аспекты нарушения гражданских и политических прав жителей полуострова.
 
 
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На заседании Генеральной Ассамблеи ООН принята Резолюция о защите прав человека в аннексированном Россией Крыму. Она сразу же вступила в силу.
 
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