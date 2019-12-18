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В Татарстане 31 декабря сделали выходным после голосования в инстаграме главы республики
Источник материала: Tut.by
Как и в Беларуси, в этом году в России 31 декабря — рабочий день. Однако региональным властям разрешили сделать его выходным с отработкой. Глава Татарстана Рустам Минниханов принял решение поистине демократичным способом —
— Спасибо всем проголосовавшим. Участникам опроса сообщаю первым — сегодня подписал распоряжение — 28 декабря выходим на работу, 31-го отдыхаем.
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