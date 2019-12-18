В Татарстане 31 декабря сделали выходным после голосования в инстаграме главы республики

Источник материала: Tut.by

Как и в Беларуси, в этом году в России 31 декабря — рабочий день. Однако региональным властям разрешили сделать его выходным с отработкой. Глава Татарстана Рустам Минниханов принял решение поистине демократичным способом — устроил голосование в своем аккаунте в инстаграме. Сторонники выходного победили с большим отрывом.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Спасибо всем проголосовавшим. Участникам опроса сообщаю первым — сегодня подписал распоряжение — 28 декабря выходим на работу, 31-го отдыхаем.

Призываю все организации на территории республики присоединиться. С наступающим! — написал Рустам Минниханов и приложил скриншот результатов голосования. Оказалось, что 89% за выходной, 11% — против.