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В Татарстане 31 декабря сделали выходным после голосования в инстаграме главы республики

19.12.2019 13:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как и в Беларуси, в этом году в России 31 декабря — рабочий день. Однако региональным властям разрешили сделать его выходным с отработкой. Глава Татарстана Рустам Минниханов принял решение поистине демократичным способом — устроил голосование в своем аккаунте в инстаграме. Сторонники выходного победили с большим отрывом.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Спасибо всем проголосовавшим. Участникам опроса сообщаю первым — сегодня подписал распоряжение — 28 декабря выходим на работу, 31-го отдыхаем.
Призываю все организации на территории республики присоединиться. С наступающим! — написал Рустам Минниханов и приложил скриншот результатов голосования. Оказалось, что 89% за выходной, 11% — против.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спасибо всем проголосовавшим

 
 
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