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C 16 до 19 часов 21 декабря 2019 г. будет перекрыта ул. Ленина
20.12.2019 11:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
О запрещении движения транспортных средств и самоходных машин по улице Ленина 21 декабря
В связи с проведением праздничных мероприятий Брестским горисполкомом запрещено движение транспортных средств и самоходных машин по улице Ленина на участке от улицы Мицкевича до улицы Гоголя с 16.00 до 19.00 часов 21 декабря 2019 г.
В маршруты движения общественного транспорта будут внесены изменения.
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О запрещении движения транспортных средств и самоходных машин по улице Ленина 21 декабря В связи с проведением праздничных мероприятий Брестским горисполкомом...
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