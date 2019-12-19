C 16 до 19 часов 21 декабря 2019 г. будет перекрыта ул. Ленина

Источник материала: Виртуальный Брест

О запрещении движения транспортных средств и самоходных машин по улице Ленина 21 декабря





В связи с проведением праздничных мероприятий Брестским горисполкомом запрещено движение транспортных средств и самоходных машин по улице Ленина на участке от улицы Мицкевича до улицы Гоголя с 16.00 до 19.00 часов 21 декабря 2019 г.





В маршруты движения общественного транспорта будут внесены изменения.



