ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ПВТ усилился 72 новыми резидентами

21.12.2019 11:24 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Наблюдательный совет Парка высоких технологий принял решение о регистрации 72 компаний в качестве резидентов ПВТ, сообщает официальный сайт IT-кластера.

"Резидентами стали 6 центров разработки зарубежных компаний. ENAVATE(Дания, США) со своим белорусским центром "Инэвэйт Юроп" занимается созданием систем и облачных сервисов для упрощения и автоматизации бизнес-процессов, пишет interfax.by
 "Джи-Кор Бел" (Люксембург) планирует разработку платформы ContentDeliveryNetwork, позволяющей улучшить работу провайдеров при большом наплыве пользователей. "ТУРИНГ АПП" совместно с головной компанией EightydaysInc. (США) собирается развивать онлайн-сервис для построения путешествий Eightydays. Платформа комбинирует самолёты, поезда и паромы в один "супербилет" без пересадок. "Маркетком Софтвер Бай" в качестве центра разработки группы компаний Marketgroup (Республика Кипр) среди прочего планирует создание приложений для поиска и покупки товаров, управления своим онлайн-магазином, администрирования внутренних процессов на платформе Market.com.", - проинформировали в ПВТ.

"В числе новых резидентов – разработчик ПО для инновационной мобильной эндоскопической системы "Игнайт Бел". Работой над мобильной игрой Goodville, направленной на борьбу с депрессией, планирует заниматься "ГудГеймзСофт". Компания "КИПФОРЕСТ" разрабатывает ПО для создания музыкальных произведений, а также маркетплейс с возможностью торговли виртуальными инструментами, семплами, плагинами и музыкальными эффектами", - говорится в сообщении ПВТ.


Новыми резидентами также стали представители игровой индустрии, финтеха, электронной коммерции, консалтинга, сфер медицины и майнинга. "В планах 12 компаний – разработка собственного продукта", - рассказали в Парке.

"По решению Наблюдательного совета Парка 8 компаниям было отказано в регистрации в качестве резидента. Еще 4 лишились статуса резидента», - проинформировали там.

Парк высоких технологий (ПВТ) - особая экономическая зона со специальным налогово-правовым режимом действует в Беларуси с 2005 года для развития IТ-бизнеса. Компании-резиденты ПВТ освобождены от всех корпоративных налогов, включая НДС и налог на прибыль.

В марте 2018 года вступил в силу декрет президента Беларуси N8 "О развитии цифровой экономики", который принят в целях развития ПВТ и построения в Беларуси цифровой экономики. Декретом улучшены правовые основы деятельности ПВТ, предусмотрены меры специальной поддержки его резидентов. Срок действия специального правового режима ПВТ пролонгирован до 1 января 2049 года.

Сегодня Парк высоких технологий объединяет 752 компании, в которых работает более 58 тыс. человек.
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наблюдательный совет Парка высоких технологий принял решение о регистрации 72 компаний в качестве резидентов ПВТ, сообщает официальный сайт IT-кластера.
 
Новости дня
Новости разные
 
"Неправильно, что кто-то назначал себе какие хотел зарплаты, а государство должно выплачивать"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.12.2019
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика