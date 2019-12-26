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Женщина без фликеров попала под колёса автомобиля в Барановичах

27.12.2019 12:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации: 26 декабря около 07:45 часов 56-летний житель Барановичей, управлял автомобилем марки «Крайслер Вояджер». Двигаясь по улице Вильчковского, напротив дома № 3Б, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на необозначенную световозвращающим элементом 39-летнюю местную жительницу, которая в результате ДТП получила телесные повреждения и была госпитализирована в Барановичскую городскую больницу.

Женщина без фликеров попала под колёса автомобиля в Барановичах

Проводится проверка.

Женщина без фликеров попала под колёса автомобиля в Барановичах


Уважаемые пешеходы, выходя на улицу в темное время суток, не забывайте прикрепить на верхнюю одежду, сумку или рюкзак фликер.

Женщина без фликеров попала под колёса автомобиля в Барановичах

Эта маленькая вещь способна принести большую пользу и уберечь вас от беды.

Женщина без фликеров попала под колёса автомобиля в Барановичах

Уважаемые водители, не забывайте о максимальной концентрации внимания при подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам.

 
 
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  По предварительной информации: 26 декабря около 07:45 часов 56-летний житель Барановичей, управлял автомобилем марки «Крайслер Вояджер». Двигаясь по улице...
 
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