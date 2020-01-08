В Минске в 2020 году появятся 150 новых зарядных станций для электромобилей

«Белоруснефть» планирует увеличить число электрозарядных станций до 500 по стране в 2021 году, пишет БЕЛТА . В частности, в 2020 году в Минске планируется установить около 150 таких станций.

В 2019 году в столице были введены в строй 54 зарядки для электромобилей, и теперь их число в Минске составляет 85. В целом в 2019 году число электрозарядных станций в республике увеличилось до 250.

Значительная часть из уже установленных станций расположены возле объектов массового пребывания людей – паркингов, отелей, торговых и бизнес-центров, спорткомплексов. Как уточнили на предприятии, акцент сделан на оказании комплекса услуг: на современных автозаправках сети созданы условия для отдыха клиентов и обслуживания авто.