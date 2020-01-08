Победителей конкурса «Ученик года Минской области» назовут в Слуцке 10 января

Источник материала: Слуцк Город





В Слуцком центре детского творчества 10 января состоится торжественная церемония награждения финалистов конкурса «Ученик года Минской области — 2019». Об этом сообщает sb.by со ссылкой на Миноблисполком.

— В этот день будут названы имена 25 лучших учащихся центрального региона, проявивших себя в 2019 году в учебной, творческой, спортивной, общественной деятельности и внесших свой вклад в копилку достижений Минщины, — проинформирвоали в облисполкоме. — Среди них победители республиканских, международных олимпиад, конференций, конкурсов и проектов, состязаний, лидеры детских и молодежных общественных объединений, ученического самоуправления, волонтерского движения.

В торжественной церемонии примут участие заслуженные деятели различных сфер, которые наградят финалистов областного конкурса в пяти номинациях: «Учебная деятельность», «Спортивная деятельность», «Творческая деятельность», «Проектная деятельность», «Общественная и трудовая деятельность».

Победителям конкурса «Ученик года» будут вручены свидетельства, памятные статуэтки и знаки главного управления по образованию Минского облисполкома. Кроме того, лучших учеников ожидают сладкие подарки, музыкальные номера и творческие сюрпризы.

Подобное торжественное мероприятие проводится на Минщине в пятый раз. Оно станет завершающим аккордом благотворительной акции «Наши дети». В этот день победители конкурса посетят Слуцкий районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, чтобы поздравить воспитанников центра с новогодними праздниками и вручить им сладкие подарки.

sb.by