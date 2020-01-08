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В Минске к новогодним праздникам продали более 3 млн бутылок шампанского

09.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Жители Минска приобрели к Новому году более трех миллионов бутылок шампанского, что на несколько процентов больше, чем в прошлом году. Итоги зимних торжеств подвели в минском горисполкоме. 

Лидерами среди сладких подарков стали наборы конфет от белорусских кондитерских фабрик, а из непродовольственных товаров чаще всего покупали сувениры с изображением символа наступившего года – крысы. Традиционно быстро разлетались парфюм и ювелирка. Предновогодний ажиотаж не обошел и рождественские ярмарки. 

«Определенные покупки превышали прошлогодние по объемам продаж в два-три раза. Сумма чека варьировалась в различном диапазоне. Если бы погодные условия способствовали проведению нового года и выпал снег, то ярмарки были бы еще более востребованы. Но цены были демократичные, приемлемые», – отметил заместитель начальника отдела развития торговли Минского городского исполнительного комитета Дмитрий Плеханов.
  
Часть праздничных ярмарок с фудкортами будут работать в белорусской столице до старого Нового года. 



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Теги: Минск
 
 
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Итоги зимних торжеств подвели в минском горисполкоме.
 
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