В Минске к новогодним праздникам продали более 3 млн бутылок шампанского

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Жители Минска приобрели к Новому году более трех миллионов бутылок шампанского , что на несколько процентов больше, чем в прошлом году. Итоги зимних торжеств подвели в минском горисполкоме.

Лидерами среди сладких подарков стали наборы конфет от белорусских кондитерских фабрик, а из непродовольственных товаров чаще всего покупали сувениры с изображением символа наступившего года – крысы. Традиционно быстро разлетались парфюм и ювелирка. Предновогодний ажиотаж не обошел и рождественские ярмарки.

«Определенные покупки превышали прошлогодние по объемам продаж в два-три раза. Сумма чека варьировалась в различном диапазоне. Если бы погодные условия способствовали проведению нового года и выпал снег, то ярмарки были бы еще более востребованы. Но цены были демократичные, приемлемые», – отметил заместитель начальника отдела развития торговли Минского городского исполнительного комитета Дмитрий Плеханов.



Часть праздничных ярмарок с фудкортами будут работать в белорусской столице до старого Нового года.