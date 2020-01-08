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В Пружанском районе охотники спасли примерзших ко льду лебедей

09.01.2020 19:08 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Охотники спасли лебедей, попавших в ледяную ловушку на озере возле деревни Крупа Пружанского района. Об этом сообщили БЕЛТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).

В Пружанском районе охотники спасли примерзших ко льду лебедей

Случай произошел 3 января. Как рассказал один из охотников, он заметил в камышах что-то белое. Подойдя ближе, увидел примерно в тридцати метрах от берега сначала одного лебедя. Птица не шевелилась и никак не реагировала на действия мужчины, который пытался проверить, не замерзла ли она. Позже оказалось, что птиц в камышах было три.

Мужчина обратился в АПБ, где ему посоветовали убедиться, действительно ли лебеди вмерзли и не могут сдвинуться с места. Если это так, нужно звонить в местный орган Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В Пружанском районе охотники спасли примерзших ко льду лебедей

Охотники оставались на озере около двух часов, наблюдая за ситуацией. Убедившись, что птицы и правда попали в ледяную ловушку, они нашли человека, у которого есть металлическая лодка, и подплыли на ней к пленницам, проламывая лед. Мужчины помогли лебедям освободиться. АПБ выражает охотникам искреннюю благодарность за спасение птиц.

В Пружанском районе охотники спасли примерзших ко льду лебедей

По словам специалистов, ситуация, когда лебедь может вмерзнуть в лед, возможна, только если водоем был незамерзший, а ночью сильный мороз быстро сковал всю его поверхность. Если же вы видите лебедей, сидящих на давно образованном льду, не стоит волноваться. Лебеди, спрятав под лед лапы, греют их и экономят энергию.

В АПБ обратили внимание, что при спасении лебедей нужно быть внимательными: эти сильные птицы ударами крыльев могут даже сломать руку. Лучше позвонить в МЧС и только в крайних случаях на льду действовать самостоятельно, с осторожностью, чтобы самим не попасть в ледяную ловушку.

 
 
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  Охотники спасли лебедей, попавших в ледяную ловушку на озере возле деревни Крупа Пружанского района. Об этом сообщили БЕЛТА в общественной организации "Ахова...
 
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