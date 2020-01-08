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Пьяного (3,4 промилле) таксиста задержали в Бресте - он говорит что попил с клиентами пива

09.01.2020 19:08 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня около 4.00 часов утра на проспекте Машерова в Бресте внимание инспекторов ГАИ привлек автомобиль «Фольксваген Поло», который «вилял» из стороны в сторону.

Пьяного (3,4 промилле) таксиста задержали в Бресте - он говорит что попил с клиентами пива

По требованию правоохранителей 37-летний житель областного центра остановился. Визуально инспектор определил, что мужчина находится в нетрезвом состоянии.

Таксист сообщил, что около трех часов ночи он вез клиентов, которые предложили ему выпить пиво.

Сотрудники Госавтоинспекции доставили водителя в Брестский областной наркологический диспансер для прохождения медицинского освидетельствования: наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе составило 3,4 промилле.

В отношении таксиста составлены административные протоколы за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а таже за иные нарушения правил дорожного движения.

 
Теги: Брест
 
 
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  Сегодня около 4.00 часов утра на проспекте Машерова в Бресте внимание инспекторов ГАИ привлек автомобиль «Фольксваген Поло», который «вилял» из стороны в сторону....
 
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