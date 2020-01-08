|
ДТП в Жабинковском районе. 3 человека госпитализированы
09.01.2020 19:08 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По предварительной информации сегодня около 14:30 жительница Жабинковского района, 1949 года рождения, управляя автомобилем марки «Фольксваген Гольф», на 34 км автодороги Р7 «Каменец-Жабинка», при спуске с путепровода пересекла двойную сплошную линию разметки, а затем начала разворачиваться.
Двигавшийся за ней в попутном направлении водитель автомобиля «Форд», 1989 года рождения, не успел среагировать на маневр и совершил столкновение.
В результате происшествия три человека - водитель и 16-летний пассажир «Фольксваген Гольф», 62-летняя пассажирка «Форд», доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.
Водители трезвы.
На место ДТП прибыли сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, спасатели и медики.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
п.72.4 ПДД: разворот запрещается на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предварительной информации сегодня около 14:30 жительница Жабинковского района, 1949 года рождения, управляя автомобилем марки «Фольксваген Гольф», на 34 км ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)