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ДТП в Жабинковском районе. 3 человека госпитализированы

09.01.2020 19:08 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации сегодня около 14:30 жительница Жабинковского района, 1949 года рождения, управляя автомобилем марки «Фольксваген Гольф», на 34 км автодороги Р7 «Каменец-Жабинка», при спуске с путепровода пересекла двойную сплошную линию разметки, а затем начала разворачиваться.

ДТП в Жабинковском районе. 3 человека госпитализированы

Двигавшийся за ней в попутном направлении водитель автомобиля «Форд», 1989 года рождения, не успел среагировать на маневр и совершил столкновение.

ДТП в Жабинковском районе. 3 человека госпитализированы

В результате происшествия три человека - водитель и 16-летний пассажир «Фольксваген Гольф», 62-летняя пассажирка «Форд», доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Водители трезвы.

На место ДТП прибыли сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, спасатели и медики.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

п.72.4 ПДД: разворот запрещается на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними.

 
 
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  По предварительной информации сегодня около 14:30 жительница Жабинковского района, 1949 года рождения, управляя автомобилем марки «Фольксваген Гольф», на 34 км ...
 
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