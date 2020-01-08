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Лукашенко: здесь нет никакого вранья - я привержен независимости Беларуси

09.01.2020 19:08 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на церемонии вручения премии "За духовное возрождение", специальной премии деятелям культуры и искусства и премии "Белорусский спортивный Олимп" подчеркнул свою приверженность независимости Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко: здесь нет никакого вранья - я привержен независимости Беларуси

"Вы, наверное, заметили, что в своих выступлениях (и даже очень официальных, в новогоднем поздравлении) я часто говорю о суверенитете и независимости. Поверьте, это от души. Здесь нет никакого вранья, здесь нет какого-то моего поступка в угоду кому-то. Я действительно привержен этой идее. И не просто привержен - давайте без лишней скромности", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент напомнил историю Беларуси, народу которой никогда не предоставлялась возможность без крови построить суверенное и независимое государство. "Мы не имеем права не воспользоваться этой уникальной возможностью. Ибо будем, как это было всегда, спотыкаться о собственное нытье, разглагольствования и пожелания. А потом будем объяснять оставшемуся на этой земле народу, почему у нас не получилось. Это государство мы действительно строим, создав прочную основу. И давайте без пафоса: мы строим не только для себя - для самого ценного и дорогого, что у нас у каждого есть, - своих детей", - обратил внимание глава государства.

"Мне повезло быть первым Президентом этого суверенного и независимого государства и (извините за нескромность) сыграть главную роль в его строительстве", - сказал Александр Лукашенко. Он заметил, что не оправдывается и никого не боится, просто хочет всех предупредить об остром периоде в существовании Беларуси. "Мы идем не просто по тонкому льду или лезвию. Мы идем и шатаемся влево и вправо. Не дай бог, неточный, неверный шаг - мы потеряем все. Надо прекратить всякие шатания по мирным, спокойным, чистым улицам. Надо прекратить всякие разговоры о суверенитете и независимости, о том, что кто-то хочет здрадзiць и сдать Беларусь. Может, кто-то и хочет… Но не первый Президент, который эту страну строил", - заявил белорусский лидер.

 
 
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  Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на церемонии вручения премии "За духовное возрождение", специальной премии деятелям культуры и искусства и...
 
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